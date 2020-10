GF VIP 5, dietrofront per Selvaggia Roma: “Sono io la positiva al covid 19”

Non che ci fosse bisogno di una conferma, dopo tutti i dettagli che erano stati forniti da Gabriele Parpiglia nelle ultime ore. Ma una cosa è certa: l’atteggiamento di Selvaggia Roma, non è quello che ci si aspetterebbe da una concorrente che deve entrare in un reality in cui ci sono le telecamere accese h24, visto che per oltre 24 ore ha raccontato bugie sulle sue condizioni di salute. Non solo, negando di avere il covid 19, come se ci fosse qualcosa di cui vergognarsi, ha fatto anche pensare che i suoi due compagno possibili di viaggio, Stefano Bettarini e Giulia Salemi, stessero mentendo o nascondendo qualcosa. In un momento così complicato per tutti, mentire su una cosa del genere, è quanto di più brutto si possa fare, soprattutto se si sta per iniziare un gioco come il Grande Fratello VIP. La Roma, si è scusata con la giornalista alla quale ha detto nell’intervista rilasciata ieri “Scoppio di salute, non sono io la persona positiva.” Ma in realtà oltre che con la giornalista, si dovrebbe davvero scusare con tutte le persone che hanno letto la notizia, non riuscendo più a comprendere cosa stesse accadendo. C’è stato persino chi ha pensato che fosse tutto un complotto degli autori.

Selvaggia Roma si è giustificata dicendo di esser stata assalita dal panico, ha avuto paura e quindi ha inventato una cosa non vera. Adesso rassicura tutti dicendo che sta bene, che ha una carica virale molto bassa. Aggiunge inoltre che gli autori del GF VIP le hanno garantito che il suo ingresso non è stato cancellato, è stato solo rimandato.

SELVAGGIA ROMA: GIUSTO FARLA ENTRARE NELLA CASA DEL GF VIP 5?

A questo punto ci poniamo una domanda: ma è giusto fare entrare in un reality in cui le persone vengono osservate h24, una concorrente che ha mentito su un tema così delicato, senza che ci fosse nessun motivo di farlo? La Roma ha specificato di non essere entrata in contatto con nessuno dei concorrenti pronti e entrare in casa. Ma resta un dubbio: se Bettarini e Giulia Salemi sono in quarantena in albergo dal 17 ottobre, la Roma è arrivata dopo e per quale motivo? Oppure anche lei è risultata positiva dopo oltre 10 giorni di isolamento?

Ecco bisognerebbe riflettere un po’ visto il periodo che stiamo vivendo, prima di dover poi prendere provvedimenti successivi. E’ come quando dai a Balotelli uno spazio di oltre 30 minuti in trasmissione e ti meravigli che sia scappata una delle battute più squallide sentite in tv negli ultimi anni.