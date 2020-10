Parpiglia svela la verità sul caso covid 19 al GF VIP 5 e racconta i dettagli

La giornata di ieri è stata particolarmente confusa per i telespettatori che come ci ricorda spesso Alfonso Signorini, seguono con passione il Grande Fratello VIP 5. Il motivo? Il conduttore nel corso della serata del 26 ottobre 2020 aveva spiegato che i tre ingressi previsti in casa non ci sarebbero più stati. Il motivo? La positività ai test di controllo di uno dei concorrenti, che avrebbe poi dovuto fare il tampone per confermare. In attesa dei risultati però, per proteggere tutti e per fare nuovi test, si preferiva rimandare gli ingressi. E fin qui, nulla di difficile da comprendere, anche se tutti ci siamo chiesti come fosse possibile, visto che Bettarini era in quarantena dal 17 ottobre, immaginavamo che anche le due ragazze lo fossero…E poi iniziano però i commenti via social e via giornali. Selvaggia Roma fa sapere di essere “sana come un pesce” di essere negativa e di non aver nessuna notizia di una sua positività. A questo punto, forse un tantino urtati per le notizie che la Roma aveva fatto trapelare, Giulia Salemi e Stefano Bettarini fanno sapere dal social di lui, di essere in quarantena dal 17 ottobre 2020 e di stare bene, di non essere loro ad avere problemi di salute. Qui scoppia quindi il caso bugie al GF VIP ( ed è bruttissimo che sia legato a una situazione come questa, visto quello che sta accadendo fuori). Se è vero che il GF ha voluto proteggere giustamente la privacy della persona coinvolta, avrebbe dovuto impedire ai concorrenti di parlarne sui social.

In ogni caso, dai media arrivano conferme del fatto che sia Selvaggia Roma la concorrente in attesa del risultato definitivo del tampone. La Roma, stando a quanto riferisce Gabriele Parpiglia su Giornalettismo, lo avrebbe poi contattato per dare delle informazioni, smentendo la notizia trapelata in mattinata. A quel punto però il giornalista che segue in questo periodo da vicino le faccende dei concorrenti del GF VIP per Casa Chi ha voluto aggiungere dettagli a questa vicenda.

LA VERITA’ DI GABRIELE PARPIGLIA SUL CASO COVID 19 AL GF VIP 5

La Roma, ieri sera, scrive anche a chi sta preparando questo articolo, dicendo nuovamente che non è lei la protagonista della vicenda, insomma non ha contratto il virus. Quando io personalmente le rispondo dicendo che le nostre fonti portavano al suo nome, lei mi dice che «Va a farsi una doccia». Tra i tre la Roma è l’unica che è stata fatta rientrare a casa sua. Mentre Bettarini e la Salemi sono rimasti nell’hotel dove soggiornano i concorrenti prima di entrare. Un dato che non può passare inosservato perché spiegherebbe che la Salemi e Bettarini, che tra l’altro senza fare ironia su un argomento così serio hanno smentito senza aggiungere altre parole sulla questione, sarebbero ancora in gioco. La Roma invece è stata spedita a casa sua! Dove può incontrare altre persone e sicuramente fuori dal controllo della produzione. Quindi nella sua doccia.

E ancora per confermare la sua tesi, aggiunge:

Inoltre altro enorme particolare lunedì sera a poche ore dall’ingresso dei tre nella Casa, la prima macchina che ha fatto retromarcia per tornare indietro e andar via è stata proprio quella della Roma. Al contrario di Bettarini e la Salemi che hanno aspettato le direttive della produzione. Perché la Roma sgomma via e i due sono rimasti a parlare con gli addetti ai lavori e sono tornati nelle loro stanze? Le risposte noi le conosciam

Selvaggia Roma al momento non ha commentato sui social i fatti. Non ci resta che continuare a seguire questa soap con i prossimi risvolti.