Eliana Michelazzo attacca Selvaggia Roma che smentisce di essere positiva al covid 19

Qualcuno sta pensando al peggio, e quando parliamo del peggio ci riferiamo alla possibilità di vedere nella stasa casa, e nello stesso reality quindi, Eliana Michelazzo e Selvaggia Roma. Quello che però sta succedendo in queste ore, lascia pensare sempre di più che le due ex amiche del cuore, possano diventare protagoniste della edizione del Grande Fratello VIP in onda post natale ( credere che i vip oggi rinchiusi in casa, accettino di restare nel gioco anche nel periodo natalizio è da pazzi, anche se potrebbe davvero succedere di tutto). In ogni caso, per non farsi mancare nulla, a poche ore dall’ingresso di Selvaggia Roma, Eliana Michelazzo, dopo aver passato l’estate ad accusarla di essere una ladra sui social, l’ha anche attaccata nuovamente per via della sua possibile positivà al covid 19. Secondo quanto riportato da Gabriele Parpiglia per Giornalettismo, sarebbe proprio la Roma la concorrente positiva al test in attesa poi del tampone. Ma la Roma, stanca delle accuse ricevute, e contattata dall’Adkronos ha spiegato che non è lei la persona risultata positiva ai test. Il mistero quindi si infittisce.

ELIANA MICHELAZZO VS SELVAGGIA ROMA: E’ ANCORA GUERRA A DISTANZA

Ma torniamo allo scontro a distanza tra Eliana Michelazzo e Selvaggia Roma. L’ex manager di Pamela Prati sui social ha commentato:

Ma io mi chiedo, se uno sta isolato una settimana, chiuso in un albergo, come fa ad aver preso il Covid se il Covid si riscontra dopo qualche giorno? Allora aveva già dei sintomi e non l’ha detto? O non l’hanno detto… Perché adesso mi viene un dubbio

Contattata dall’Adnkronos, la Roma ha fatto sapere:

Ho fatto il tampone prima di entrare al GF Vip e il risultato è negativo. Scoppio di salute! Basta con questa caccia alle streghe. Sembra di assistere a una caccia alle streghe; ripeto: ho fatto il tampone ed è risultato negativo. Non ho incontrato nessuno (Bettarini e Salemi, ndr) e sono stata in isolamento per almeno 15 giorni. La produzione non mi ha detto nulla su chi sia risultato positivo al Covid ora sono in isolamento per fare tutti gli accertamenti medici che mi verranno richiesti.

Non è dato quindi sapere che cosa sta succedendo in albergo ma a giudicare dalle storie fatte sui social, Bettarini è sano come un pesce e carichissimo inattesa di entrare in casa…Chi è quindi questa persona positiva? Resta solo Giulia Salemi…