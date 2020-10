Al GF VIP 5 arriva un aero per la stanza blu e per gli “arancioni” è malumore

Saranno risultate particolarmente indigeste le pappardelle al ragù che Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando hanno preparato per tutti i concorrenti del Grande Fratello VIP 5. Proprio mentre si stavano facendo le porzioni per mangiare tutti insieme in giardino, sulla casa è arrivato una aereo indirizzato ad alcuni dei concorrenti del reality di Canale 5. Per alcuni appunto, ma non per tutti! “C’è un aereo per noi” ha urlato Tommaso riferendosi a Guenda, Maria Teresa e Stefania. Ma di che cosa si tratta? Sulla casa è arrivato un aereo con un messaggio indirizzato ai concorrenti della stanza blu!

UN AEREO PER LA STANZA BLU SULLA CASA DEL GF VIP 5

Felicissimo Tommaso ha urlato richiamando l’attenzione delle sue compagne di stanza: “Blu is top, orange is not“. Ecco a volerla tradurre con parole semplici: la stanza blu è il topo, la stanza arancione è il nulla. Ovviamente le ragazze non hanno trattenuto la gioia per questo bellissimo messaggio arrivato per loro. Ma c’è anche chi ha qualcosa da ridire. Mentre Guenda commentava con un sorriso a 45 mila denti dicendo “è bellissimo“, la Gregoraci faceva notare che per loro e per lei era meno bello…Ma quella che ha avuto più da ridire, guarda un po’, è stata la contessa che ha trovato i festeggiamenti dei ragazzi inappropriati. Tommaso le ha fatto notare che è pesante e che non c’è nulla da festeggiare. Gli altri concorrenti della stanza arancione non hanno aggiunto molto altro. Solo Francesco ha detto la sua: “Si vede che sono forti, che fuori ci sono persone che apprezzano, è come allo stadio. E’ una cosa bella” ha detto il figlio di Alba Parietti, che è stato l’unico a dire qualcosa si questo volo. Gli altri hanno preferito continuare a mangiare, facendo finta di nulla ma immaginiamo che il messaggio arrivato in casa, nelle prossime ore provocherà qualche reazione…