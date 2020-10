La contessa de Blanck continua a sparare a zero contro Maria Teresa e Tommaso…Alle spalle…

Il Grande Fratello ha pensato di movimentare le giornate dei concorrenti, anche in vista di Halloween, con degli scherzi da fare. Una occasione per impegnare il tempo anche in modo diverso ma a quanto pare non proprio a tutti i concorrenti, questa allegria piace…La contessa de Blanck nelle ultime ore non ha nascosto la sua insofferenza. Il problema è che invece che confrontarsi con i diretti interessati, ha sparlato alle loro spalle, risultando a volte anche molto cattiva. Tra l’altro, nel caso degli scherzi, di cui si sta tanto lamentando, dovrebbe prendersela con il GF che li ha proposti…E ci viene da dire che per fortuna in casa ci sono persone che si mettono in gioco, perchè se fossero tutti come lei, occupati solo a pensare a cosa mangiare a dormire, il pubblico che seguire il reality da casa non avrebbe nessun argomento di cui parlare e si addormenterebbe insieme alla contessa…

LA CONTESSA DE BLANCK ATTACCA MARIA TERESA RUTA

Parlando con Massimiliano Morra degli atteggiamenti di Maria Teresa in casa, la contessa ha commentato: “Quella è sguaiata, ma dai è vero. Sguaiata nella maniera di muoversi, non solo quando ride, anche quando si muove. C’ha 60 anni! Sguaiata nella maniera di interagire, ma cosa vuole fare? Urla, gira, fa le scene, fa la buffona. Una buffona 24 ore su 24, è ridicola questa donna“.

LA CONTESSA ODIA I GIOCHI DI HALLOWEEN E GLI SCHERZI

La de Blanck appartandosi poi anche in giardino con Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo, ha continuato: “Questi si rinc**lioniscono. Con quella cretina di Maria Teresa. C’è anche un limite. Fino a che hai 10 anni o 20, ma alla sue età non si può mettere a fare queste sciocchezze. Mi fa girare le scatole“. La Gregoraci ha commentato dicendo di essere d’accordo con lei aggiungendo che in ogni caso presto tutto finirà visto che tra due giorni si chiude con Halloween.

LA CONTESSA NE HA ANCHE PER TOMMASO ZORZI

La contessa ne ha anche per Tommaso Zorzi. Il pubblico del GF VIP 5 non ha dimenticato la bruttissima frase in cui la De Blank invitava, ironicamente il ragazzo ad andarsi a “sparare” frase per la quale molti spettatori hanno anche chiesto dei provvedimenti. Ma la de Blanck continua i suoi attacchi: “Quello è sce*o in ogni caso. Io l’ho sempre detto. Lo dico sempre che è così. Non ha mica 18 anni”. Il comun denominatore di tutti i suoi sfoghi è solo uno: non dice mai queste cose al diretto interessato, come mai?