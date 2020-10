Lucrezia Lando sta ancora male, chi ballerà con Gilles Rocca? (Foto)

Che succede quest’anno a Ballando con le Stelle, anche Lucrezia Lando sta male e a Storie Italiane è Gilles Rocca a confidare che non sa come andrà domani sera. In collegamento arriva anche la ballerina, non ha bisogno di dire molto, si vede che non è in gran forma ma spera di recuperare per la puntata di domani sera. Con chi ballerà Gilles Rocca se, come sembra, Lucrezia Lando, non dovesse farcela? C’è un po’ di mistero e anche Guillermo Mariotto chiede a Gilles come sia possibile che non sa ancora se ballerà da solo o con la sua insegnante. Ovvio, non si può dire, non si può rivelare per lasciare giustamente il pubblico con il fiato sospeso. Questa edizione di Ballando con le Stelle è davvero sfortunata, o meglio lo sono i suoi protagonisti. Non è solo per il Covid che qualcuno è costretto a fermarsi, gli infortuni e gli altri problemi arrivano uno dopo l’altro.

COME STA LUCREZIA LANDO?

La maestra di ballo che passo dopo passo stava sciogliendo Gilles Rocca non sta bene e tutto è iniziato due settimane fa. In un primo momento si è parlato di intossicazione alimentare ma Rocca spiega che non è così: “Era già stata male ed era stata portata in ambulanza al pronto soccorso due settimane prima. Ha avuto un problema da signora ma con una forte emorragia e le difese immunitarie basse”. E’ poi tornata alle prove e sabato ha ballato d nuovo ma dopo la diretta si è sentita male di nuovo. Domenica ha avuto la febbre alta e dolori molto forti.

Lucrezia Lando non è positiva al Covid, anche Gilles nell’attesa di conoscere l’esito del tampone è rimasto in isolamento fino a martedì per poi tornare ad allenarsi senza Lucrezia.

Ogni giorno sembra ci sia una brutta sorpresa per Ballando con le Stelle. Lucrezia Lando spera di esserci domani sera ma anche di capire come sta davvero.