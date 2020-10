Nella casa del GF VIP 5 si aggirano strane presenze: Guenda le avverte

Nel tardo pomeriggio di ieri, 29 ottobre 2020, nella casa del Grande Fratello VIP 5 si è parlato di presenze e fantasmi ( una coincidenza assurda se si pensa che anche nella puntata di Pomeriggio 5 di ieri si è affrontato lo stesso tema). Protagonista di queste confessioni, Guenda Goria. La ragazza era al tavolo insieme a sua madre, a Stefania e a Elisabetta. La Gregoraci e la Orlando si stavano confrontando sulle discussioni avute in casa, quando a un certo punto Elisabetta si volta verso Guenda, che era seduta vicino a lei, e si rende conto che era come assente. Le chiede se stesse bene, se il discorso che stavano facendo la stesse in qualche modo turbando. Guenda sembrava davvero essere altrove e lei stessa ha commentato dicendo. “Si tutto bene mi sono solo assentata non vi stavo ascoltando ero altrove”. La Ruta non si scompone più di tanto perchè a quanto pare sua figlia ha spesso di questi atteggiamenti. Guenda poi spiega a bassa voce quello che stava succedendo.

NELLA CASA DEL GF VIP 5 GUENDA GORIA AVVERTE UNA PRESENZA

Guenda confidandosi quindi con le sue amiche dice di aver visto vicino a Maria Teresa una donna, anziana, tutta vestita di nero. Una donna poco curata. La Gregoraci ha subito chiesto maggiori informazioni molto colpita dal racconto della Goria che però le ha spiegato che sarebbe stato meglio se ne avessero parlato dopo.

Il discorso stava poi continuando con un racconto di Maria Teresa che spiegava di aver avuto in passato le stesse sensazioni che ha sua figlia, e stava rivelando un aneddoto di quello che le era accaduto molti anni fa quando aveva visto probabilmente la mamma del suo compagno Roberto. Un racconto che è stato interrotto: la regia infatti ha cambiato inquadratura sul più bello!

Insomma nella casa non solo mummie di Halloween ma anche strane presenze che si aggirano indisturbate.