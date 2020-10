Andrea Zelletta rientra in casa: ma perchè era uscito?

Buone notizie per tutti i fans del Grande Fratello VIP 5 che hanno fatto e fanno il tifo per Andrea Zelletta; il concorrente, nel pomeriggio del 31 ottobre 2020 infatti, è tornato nella casa del GF VIP. Ma per quale motivo si è assentato per quasi due giorni? Il tarantino come potrete immaginare, non può parlare ai suoi amici di quello che è successo fuori, in queste ore, ed è per questo che le teorie, in merito ai fatti accaduti sono diverse. In un primo momento si era pensato a un lutto, ma per fortuna non è stato questo il motivo dell’uscita di Andrea dalla casa del GF VIP. Poi si è pensato anche a un controllo medico, con dei tamponi da fare ( da capire poi chi avrebbe incontrato per rischiare di essere contagiato). E poi anche l’ipotesi “legal drama” ossia che Andrea fosse uscito per intraprendere delle azioni legali contro Alice Fabbrica. Ma tutto questo resta comunque molto molto strano. Perchè in ogni caso Andrea, per non far rischiare gli altri, in queste ore, teoricamente, non dovrebbe aver incontrato nessuno per cui molti ipotizzano che sia stato solo in isolamento, per un qualche motivo…

ANDREA ZELLETTA RIENTRA IN CASA: LE ULTIME NEWS DAL GF VIP 5 (VIDEO)

Come potrete vedere i compagni di avventura di Andrea lo hanno accolto a braccia aperte! Tra i più felici, Enock, Pierpaolo ed Elisabetta Gregoraci.

Andrea ha spiegato ai suoi compagni che si è dovuto assentare per motivi di salute, senza però poter aggiungere molto. E’ per questo motivo che si crede che ci sia un test sierologico di quelli rapidi, risultati positivi; probabilmente poi Andrea ha dovuto attendere e fare il tampone, per poi poter rientrare, scongiurato il periodo.

Andrea ha aggiunto però alcuni dettagli: ha detto di esser stato da solo in albergo, senza neppure la tv e non ha potuto vedere neppure la diretta del 30 ottobre 2020. Ha detto di aver avuto in dono un libro da leggere!