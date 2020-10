GF VIP 5 fuori Guenda a sorpresa, i nominati sono tre

Vi siete persi la quattordicesima puntata del Grande Fratello VIP 5? Non avrete visto allora la clamorosa eliminazione, alla quale si stenta ancora a credere. Se infatti solo pochi giorni fa Guenda Goria si salvava dal televoto con oltre il 40% delle preferenze, nella puntata in onda il 30 ottobre 2020, usciva clamorosamente. La questione del televoto di questa edizione è sempre più intricata, del resto che ci siano dei modi per votare con profili fake, è chiaro a tutti, come è chiara anche l’intromissione di spettatori dalla Spagna che cambiano le dinamiche, come era successo con Franceska. Anche Ballando con le stelle ha avuto la sua gatta da pelare, arrivando persino ad annullarlo un televoto per l’arrivo di questi voti social sospetti.

In ogni caso così è andata e il fatto che siano passati al televoto Pierpaolo Pretelli e Francesco Oppini ed Elisabetta Gregoraci, mentre Guenda sia stata eliminata, è l’epilogo di questa 14esima strana puntata. In casa poi, finalmente, dopo due mesi di inferno e purgatorio, è entrato il buon Paolo Brosio che in meno di 4 minuti ha narrato tutto quello che gli è successo nell’ultimo mese e mezzo, lasciando i concorrenti senza parole…

GRANDE FRATELLO VIP 5 PUNTATA DEL 30 OTTOBRE 2020: I NOMINATI

Prima delle nomination, Signorini ricorda che questa settimana i concorrenti hanno votato per dare l’immunità ai loro compagni. E quindi a salvarsi questa settimana sono Tommaso Zorzi, Enock e Pierpaolo Pretelli. I tre ragazzi devono pescare un totem ed è Zorzi a pescare quello con il bollino bianco che gli dà la possibilità di scegliere chi salvare. Deve optare per una donna e senza pensarci troppo fa il nome di Stefania Orlando.

Iniziano le nomination e il più votato sembra essere Francesco Oppini, era prevedibile. Da mettere agli atti la nomination di Maria Teresa che ha scelto invece Massimiliano definendolo uno scalda banco ( o una scalda bagno fate voi!). E anche Tommaso si scaglia contro Morra dicendo che fa una sorta di spionaggio dalla stanza blu a quella arancione…Alla fine ad andare al televoto sono Maria Teresa Ruta, con il record assoluto ( se si dovesse salvare lunedì sarebbe la nona volta) e poi Francesco Oppini e Massimiliano Morra. Qualcosa ci dice che, televoti fake permettendo, questa volta a rischiare sono i due maschietti.