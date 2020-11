Paolo Brosio protagonista di un “bestemmia gate”: chi lo avrebbe mai detto

Paolo Brosio è entrato nella casa del Grande Fratello VIP 5 da neppure tre giorni ma di lui si parla sui social e su tutti i portali che seguono il reality di Canale 5, e dobbiamo ammetterlo, non con i toni che forse gli autori si auguravano. In queste ore sui social, dopo ben due esclamazioni molto discutibili di Brosio, è esploso il caso bestemmia. Ci si interroga su due momenti diversi nei quali, a detta di molti spettatori, Brosio avrebbe bestemmiato. Ecco capirete bene che dire Brosio e dire bestemmia nella stessa frase, come ci ricorderebbe Pupo, sarebbe un “ossimoro”. E di certo gli autori tutto avrebbero pensato fuorchè di dover valutare una possibile squalifica. E dopo tutto quello che è successo. Brosio sarebbe squalificato dopo aver atteso per oltre un mese di entrare nel gioco, e aver partecipato per soli 4 giorni al reality. Ma permetteteci di dire, che ci sono altre cose ben più gravi per le quali Brosio, avrebbe dovuto varcare la porta rossa a diretta finita, neppure un paio di ore dopo la puntata di venerdì. E ci riferiamo a tutte le cose che ha detto sul covid ( non solo perchè ha raccontato cose che doveva tenere per se) ma per tutte le frasi negazioniste usate. Anche in regia ci sono problemi di udito? Perch è altrimenti non si spiega. Fatelo un investimento in più sull’amplificazione.

Ecco quella che poteva essere una edizione molto piacevole del reality, anche grazie al cast più che azzeccato, a causa di alcune mele marce, molti interventi dall’esterno, scelte discutibili e un conduttore che non riesce a gestire una diretta complicata, sta diventando una edizione a tarallucci e vino. E non parliamo solo del fatto che Brosio abbia potuto anche solo pronunciare una frase negazionista sul covid. Un altro che dovrebbe essere espulso immediatamente è Andrea Zelletta che al rientro in casa, prima fa credere di non aver avuto nessuna informazione poi però racconta della positività di Cristiano Ronaldo, parla di calcio e dice anche altre cose e si lascia persino scappare che forse questo reality durerà almeno fino a Natale…Ma anche in questi casi, i microfoni degli autori che ascoltano, a quanto pare, funzionano ben poco.

Tornando al Brosio Bestemmia Gate, ecco i video incriminati che dovrebbero confermare la bestemmia.

PAOLO BROSIO HA O NON HA BESTEMMIATO AL GF VIP 5

Non c’è solo un video delle esclamazioni fatte da Paolo Brosio, iniziamo con questa:

ORA RIPETETE CON ME:



QUESTA NON È UNA BESTEMMIA E BROSIO NON VERRÀ SQUALIFICATO



QUESTA NON È UNA BESTEMMIA E BROSIO NON VERRÀ SQUALIFICATO



QUESTA NON È UNA BESTEMMIA E BROSIO NON VERRÀ SQUALIFICATO



dai che forse ce la facciamo…#GFVIP pic.twitter.com/TWeFc4xHz1 — Hedgehog (@Hedgehog_80) November 1, 2020

Ed ecco il secondo video incriminato Ricordiamoci che Denis Dosio è stato squalificato per lo stesso identico motivo, un bestemmia utilizzata involontariamente per intercalare. Ci aspettiamo lo stesso tipo di trattamento per Brosio. #GFVIP pic.twitter.com/X9TDL8u0oO — Nina 🎃👻 (@ninakreuz) November 1, 2020

Come sempre, trattandosi di affermazioni e frasi che devono essere ascoltate da chi di dovere, ci limitiamo solo a raccontare i fatti, in attesa poi, che vengano prese le decisioni del caso. Certo che, se Brosio uscisse per una bestemmia, si arriverebbe a toccare livelli di una bassezza assurda e di certo il giornalista, pur di difendere la sua posizione, ci darebbe una lunga lezione di catechismo come quelle che sta tenendo in casa da due giorni.

Chiudiamo con una nota simpatica, come avrete visto nella foto che apre il nostro articolo, oggi Brosio ha sfoggiato zainetto e cappellino, non avrà capito che per lui è già tempo di fare i bagagli?