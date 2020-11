E’ guerra tra Elisabetta Gregoraci e Guenda Goria: scambio infuocato di punti di vista

Tra i momenti più interessanti della puntata del Grande Fratello VIP 5 in onda il 2 novembre 2020, c’è stato sicuramente lo scontro tra Elisabetta Gregoraci e Guenda Goria. La figlia di Maria Teresa ha rilasciato una intervista molto forte che uscirà sul numero della rivista Chi questa settimana, parlando di Elisabetta con dei toni molto forti. Le parole di Guenda non sono piaciute alla conduttrice che non ha apprezzato soprattutto il fatto che per quasi due mesi, Guenda è stata in casa con lei e avrebbe avuto modo di dirle queste cose in faccia, senza poi dare questa sorta di pugnalata una volta uscita dal gioco.

Elisabetta si è davvero innervosita, già provata da una litigata molto forte con Antonella Elia che ha continuato poi a dire la sua anche in questo frangente.

LE PAROLE DI GUENDA SU ELISABETTA GREGORACI SU CHI

Ecco le parole della Goria nella sua intervista su Chi:

Con il tempo il suo essere falsa esce fuori sempre di più. Vive della sua immagine, guai se la sfiori che ti sbrana. priva di senso dell’ironia, completamente, scioccante credetemi. Nella sua perfezione c’è qualcosa di sinistro e tanto imperfetto. Manca in pieno di umanità

Sentendo queste parole la Gregoraci è esplosa, accusando davvero il colpo:

Come si permette questa a dire che non sono umana?! Io troppo perfettina? Io sto vicino alle persone, ma è il mio modo di essere, umanamente sono fatta così, ma non significa essere perfettina. Quella dormiva e faceva poco altro, non si interessava affatto a me, a conoscermi. Ha avuto 50 giorni per parlare con me. Le cose deve dirmele in faccia, facile uscire e sparare a zero. Lei ha fatto peggio di Matilde. Ha detto cose gravissime, adesso io mi sono stufata. Quello che ha detto è grave. Poteva dire che le sto antipatica o che mi puzza il fiato, ma non parlare di umanità. Che poi ha detto 3 cose in croce in 50 giorni

La Gregoraci si è poi rivolta a Maria Teresa che ha cercato di scusarsi ( non si capisce bene il motivo). Guenda è una persona a se stante e sua madre non si deve scusare di un pensiero di una figlia. Ma la discussione è andata avanti, proprio la tra Ruta e la Gregoraci ( proseguita anche nella pubblicità). Le parole di Elisabetta:

Maria Teresa, ma ci sono rimasta molto male, capito? Sto parlando con te Teresa, tua figlia mi ha fatto restare male per quello che ha detto. Ha fatto affermazioni molto pesanti. Ma cosa dice, è tanto facile andare lì e fare la sua intervista, forse la prima della sua vita. Dice che sono troppo perfettina? Io vado fiera di come sono. Quando uno esce ha la possibilità di replicare e fare altre cose ed è questo che io farò. Stasera ha detto una cosa intelligente Pupo. Sul fatto che magari c’è un po’ di gelosia e invidia in quelle parole. Ha proprio esagerato e non lo tollero.

Non sarà anche che Guenda, leggendo tutto quello che si dice sui social, del televoto e delle strane percentuali che l’hanno portata fuori dal gioco, ha avuto anche del risentimento per la bella Eli Greg? Forse più che invidia, c’è qualcosa di questo genere dietro a uno sfogo così forte…