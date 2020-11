Un aereo per Tommaso Zorzi al GF VIP 5: “Vuoi condurre tu?”

Schiera di fans agguerrita più che mai quella che Tommaso Zorzi ha fuori dalla casa del GF VIP 5. Ne aveva tanti prima ancora di questa avventura, ne avrà certamente molti di più dopo. E la cosa che non possiamo fare a meno di notare è che gli altri concorrenti del Grande Fratello VIP 5 gli stanno anche rendendo la vita facile. Alcuni di loro non sanno avere un confronto, non riescono a comprendere alcune dinamiche, non si rendono conto di quello che succede nelle dirette. Tommaso Zorzi, impossibile non notarlo, è sempre un passo avanti agli altri. E questo messaggio aereo, è la dimostrazione del sentimento del pubblico del GF VIP5 verso l’influencer ma forse anche verso un conduttore che, come abbiamo detto ormai due mesi fa, è la condanna di questo reality. Perchè permetteteci di dirlo: si dimentica i nomi dei concorrenti, si dimentica chi deve votare, si dimentica la busta rossa annunciata a inizio puntata, non fa in tempo a mandare una clip sul bacio tra Dayane Mello e Rosalinda ma da spazio alla noiosa saga dei Gregorelli e all’ancor più noiosa saga della contessa che fa ridere solo lui…

Ma soprattutto signori e signore, punisce insieme alla produzione e agli autori Paolo Brosio e fa finta di nulla quando si parla di Andrea Zelletta. Oggi ci dice che si può anche perdere strada facendo alcune cose che succedono in casa. Ma certo che te le puoi perdere, mica pretendiamo che i tuoi autori stiano h24 davanti alla tv, del resto mica vengono pagati per questo, ma che leggano i trend topic su Twitter, non è chiedere troppo, visto che ci sono altri che fanno il lavoro per voi!

Ma torniamo all’aereo che oggi Tommaso Zorzi ha ricevuto.

UN AEREO PER TOMMASO ZORZI: VUOI CONDURRE TU?

“Tommaso Zorzi vuoi condurre tu? Lo stai facendo” è questo il messaggio che i fans mandano all’influencer. Il messaggio sembra ironizzare sul fatto che Tommaso sia la vera anima di questa edizione del reality e che al posto di Signorini farebbe certamente meglio! Ma richiama anche un piccolo scontro avuto tra Diaco e i suoi ospiti questa estate a Io e Te, del quale Zorzi aveva anche parlato in casa…Si tratta, da qualsiasi lato la si voglia vedere, di un grande attestato di stima per Zorzi che felice, si gode il suo aereo; per buona pace di comodini/ soprammobili vari…

PS dite a Pupo che definire un concorrente comodino, in quanto personaggio inutile ai fini del gioco, o scaldabanco, non è bullismo. Scomodiamo i termini importanti per altre cose ben più serie di un gioco.