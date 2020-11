Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli, fine di una storia mai iniziata? Lei scoppia in lacrime

E’ davvero strana la vita, una volta si parlava, si commentava, su cose che erano nate, non so cose mai nate. Oggi siamo qui a parlare di quello che è successo nella casa del Grande Fratello VIP 5 tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli mentre si parla di una possibile storia mai nata, che però sarebbe finita. Qualcuno faceva notare che la Gregoraci si avvicina a Pierpaolo solo quando c’è aria di possibile uscita dalla casa, una cosa che lei non ha gradito e per la quale avrebbe preferito essere difesa maggiormente da Pretelli. Ieri in particolare poi, ci sono stati diversi momenti di confronto che sono serviti ai due, forse a rendersi conto di come potranno andare avanti nelle prossime settimane. Pierpaolo, di fronte anche a Tommaso Zorzi, che moderava un po’ alla Maria de Filippi la discussione con la Gregoraci, mentre Brosio ed Enock facevano da opinionisti, ha cercato di spiegare il suo punto di vista. Dice di essere ormai arrivato, di non sapere più cosa fare anche perchè ha più volte dichiarato che lui sarebbe andato ben oltre l’amicizia e se in diretta non dice altro, è solo per non deludere Elisabetta che prova cose ben diverse.

Un duro faccia a faccia che si è concluso con le lacrime di Elisabetta. Lei e Pretelli poi nel corso della giornata, per qualche momento non si sono parlati ma poi è tornato il sereno anche se in casa, si è respirata una strana aria post puntata, tutti i concorrenti erano un tantino giù di corda.

Ma torniamo alla discussione che ha portato la Gregoraci alle lacrime.

ELIABETTA GREGORACI E PIERPAOLO PRETELLI: COSI’ NON VA

Pierpaolo rispondendo alle domande di Tommaso ha esplicitato la sua volontà nel non avere nessuna amicizia speciale, vuole o meglio avrebbe voluto altro. Enock fa notare che Elisabetta non ha mai promesso nulla al modello. E così anche la Gregoraci rincara: “Ci eravamo detti che questa cosa bella che c’era tra di noi andava bene così come era“.

Ma c’è una cosa che ancor più di queste parole di Pretelli ha dato fastidio ad Elisabetta, il fatto che lui se ne sia fregato di come stava dopo che in puntata, le avevano detto di tutto. “Io metto da parte tutto se vedo che c’è una persona a cui voglio bene che sta male, tu non lo hai fatto” ha sottolineato Elisabetta.

La Gregoraci ha poi messo i puntini sulle i:

Guardate che io con lui parlo da tanto e non l’ho preso in giro. Non è che mi sveglio e decido di avere un rapporto a caso senza che lui sia d’accordo. Ci eravamo detti ‘questo rapporto che abbiamo particolare ci fa stare bene, un abbraccio, uno sguardo, una complicità. Quindi portiamolo avanti così’. Non me lo sono inventata da sola. Potevi dirmi in questi giorni ‘guarda Eli questi paletti adesso non mi fanno stare bene, mi sta tutto stretto’. Invece mi dici tutto adesso. Ricordati poi dove siamo…anche io vorrei dire tante cose, poi mi ricordo che sono al GF e mi limito

Siamo solo all’ennesima litigata tra i due oppure questa volta, i faccia a faccia sarà servito a mettere in crisi i Gregorelli? Vedremo nel corso della giornata di oggi come andranno le cose!