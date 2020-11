Stefania Orlando litiga con la Contessa: la Ruta smorza i toni ma sui social piovono critiche (VIDEO)

Lite oggi nella casa del Grande Fratello VIP 5. Al momento i nostri cari amati vipponi sono alle prese con il pranzo, dopo aver pregato il GF VIP di abbassare la musica, fin troppo alta per i loro gusti; ma probabilmente in casa si stanno facendo degli spostamenti, anche in vista dei due nuovi ingressi di venerdì. Prima di pranzo però, la giornata dei concorrenti, è stata caratterizzata da una litigata molto forte e accesa tra Stefania Orlando e la contessa de Blanck. Tutto è iniziato dai capelli della contessa. Stefania le aveva chiesto se avesse piacere nel farseli sistemare ma la De Blanck, che non ama molto le attenzioni, non le piace che gli altri la trattino come se avesse bisogno di una badante, ha risposto molto male a Stefania. Così male da portarla a piangere e a sfogarsi con Tommaso e Massimiliano, che hanno ascoltato le sue parole.

Gli atteggiamenti della contessa sono ormai noti a tutti, e sui social, sono molti i telespettatori che la vorrebbero al voto, per poter scegliere se farla restare o meno in casa. Quello che però il pubblico non ha gradito è stato l’atteggiamento di Maria Teresa Ruta che, dopo aver ascoltato la versione di Stefania, si è allontanata mentre lei ancora piangeva, per ascoltare anche la contessa. Le due si sono messe a chiacchierare fuori e Maria Teresa non ha difeso Stefania che, dovrebbe essere, almeno sulla carta, una sua amica…

MARIA TERESA RUTA POCO SENSIBILE VERSO STEFANIA ORLANDO?

L’atteggiamento di Maria Teresa, che ride alle battute ormai sempre uguali di Patrizia, non è molto piaciuto al pubblico che stava seguendo la diretta sul canale 55. la contessa parlando di stefania ‘chi se la incula, gliel’hai detto a sta stronza?’



io non ne posso più di questa maleducazione è assurdo che le sia permesso di trattare sempre così le persone, ASSURDO.#GFVIP pic.twitter.com/T0MhGe49bo — mar 🍃 (@adorvmine) November 4, 2020

Anche il marito di Stefania Orlando, Simone, ha fatto capire di essere schierato dalla parte del pubblico che ha condannato Maria Teresa Ruta. Molti altri invece fanno notare che la Ruta, come è nel suo stile, cerca sempre di portare pace e di smorzare i litigi. Questo sarebbe il motivo per il quale ha avuto quel tipo di atteggiamento.

In ogni caso poi Stefania e la contessa hanno fatto pace, ecco il video immaginate se tutte le persone fossero come Stefania Orlando… il mondo sarebbe un posto migliore.

ha davvero un cuore d’oro e l’anima pura🤍

salviamo la queen per fargli capire quanto la apprezziamo e amiamo 💪 #GFVIP @stefyorlando pic.twitter.com/smP2a9Ty49 — 𝘢𝘮𝘺 (@amysoel) November 4, 2020

Nel video si capisce come l’intervento di Maria Teresa Ruta sia stato anche utile per far capire a entrambe che non valeva la pena discutere. Quindi forse la Orlando non ha avuto le stesse sensazioni arrivate a casa?