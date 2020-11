Elisabetta Gregoraci stende Pierpaolo Pretelli: “Puoi fare solo il velino”

Giornata di silenzi prima, di confronti dopo. Pierpaolo Pretelli questa volta sembra non avere intenzione di tornare sui suoi passi e anche se ha cercato un chiarimento con Elisabetta Gregoraci, ha messo in chiaro che quel poco che era nato e che si stava costruendo, è stato spazzato via dagli uragani arrivati negli ultimi giorni. La Gregoraci non si smuove dalle sue posizioni e ha cercato più volte di far capire a Pierpaolo il suo punto di vista, cercando anche di spiegare che quello che a lei sono mancate, sono le parole, sia durante la diretta, quando avrebbe dovuto dire qualcosa di più, sia dopo. Un abbraccio, una parola di conforto, tutte cose che lei si aspettava e che non sono arrivate.

E nella notte, nella casa del Grande Fratello VIP 5, c’è stato un nuovo confronto tra i due che non è finito benissimo.

L’ENNESIMO CONFRONTO TRA ELISABETTA GREGORACI E PIERPAOLO PRETELLI FINISCE MALISSIMO

Pierpaolo nel corso della giornata ha cercato più volte di spiegare a Elisabetta che non può averla al suo fianco come amica e che questa cosa, questa amicizia speciale, non può esistere. Andava bene nella misura in cui, si poteva pensare che il dopo ci sarebbe stato, ma non con una porta chiusa in faccia:

A me fa mele darti gli abbracci e basta. Il mio abbraccio non è solo amicizia, lo sai vero? Quindi ogni volta che tu dici che sono tuo amico, ho bisogno dei miei tempi per trasformare il mio sentimento in amicizia. Ieri mi sono detto ‘ok, devo voltare pagina e andare avanti’. Sto andando contro quello che vorrei fare. Non seguo il mio cuore adesso, ma la testa, per pulirmi da questa cosa. Magari potrà nascere un’amicizia diversa da quello che sento per te ora.

E ancora:

Non riesco adesso a guardarti come un’amica, lo capisci Eli? Forse è meglio che mi raffreddo ora. Mi fa male sentirmi dire che non puoi darmi quello che vorrei. Ho la paura di affrontare la verità delle cose come stanno

Prima di questa discussione, sia Enock che Andrea Zelletta avevano però fatto notare al Pretelli che Elisabetta era stata da sempre chiara su quello che era il rapporto esistente tra loro e che forse lui si è convinto che potesse esserci dell’altro, anche mosso da attrazione o sentimenti iniziali.

Dopo questa discussione i due poi si sono distaccati e nella notte è arrivato un nuovo faccia a faccia durante il quale per l’ennesima volta Pierpaolo ha spiegato il suo punto di vista. Ma le parole del giovane lucano hanno fatto arrabbiare a quanto pare la conduttrice che ha sbottato: “Tu solo il velino puoi fare”. Una frase che ha fatto molto male al Pretelli.

Andrea Zelletta, vedendo che il suo amico è stato colpito da queste parole, prova a consolarlo: