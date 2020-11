La contessa prende a schiaffi Enock: potrebbe essere lei a rischio squalifica

Ultime news dalla casa del Grande Fratello VIP 5. Da qualche ora sui social non si parla d’altro: Tommaso Zorzi ha raccontato ai suoi compagni di stanza di un gesto fatto dalla contessa che non è passato inosservato. La stessa de Blanck ne ha parlato con alcuni in casa. Di che cosa si tratta? La nobil donna avrebbe dato due schiaffoni, o meglio li ha dati visto che è stata anche lei a raccontarlo, a Enock che ormai da mesi viene definito il suo vassallo, senza che lui rifiati. Tommaso ha sottolineato che non si trattava di un atteggiamento scherzoso ed è per questo che da qualche ora ci si chiede sui social, se il provvedimento disciplinare non possa essere proprio per la contessa. Nulla c’entra il fatto che la contessa non sia al televoto ( anche perchè varrebbe lo stesso discorso per Zelletta). Il televoto si annulla nella misura in cui, un concorrente potrebbe uscire per squalifica, oppure nella misura in cui si decida magari nel corso della stessa serata di riaprire inserendo anche un altro nome ( non è mai successo prima ma in questa edizione del Grande Fratello VIP può succedere davvero di tutto).

LA CONTESSA DA’ DUE SCHIAFFI A ENOCK: RISCHIA LA SQUALIFICA?

Tommaso racconta ai suoi compagni quello che è successo:

Oggi ha dato due sberle ad Enock, schiaffi pesanti, forti. Erano forti e lei era incavolata. Chiedete ad Enock. Non l’ha fatto per scherzare, erano due belle sberle. Ok che è anziana, ma nessuno l’ha obbligata. Certe volte esagera e trascende

Gli altri ragazzi non hanno visto questa scena per cui si limitano a commentare l’atteggiamento in generale. Oppini ad esempio dichiara:

Non è facile alla sua età. Tommy non dico che vada bene, però è stanca, ha un’altra età. Magari mal sopporta certe cose. C’è gente che rompe le scatole più di lei. Non fa apposta a fare certe cose. Ci sono gli 80 anni

E’ vero che la contessa ha una certa età ma questo non è che le permette di essere sempre graziata. In questi due mesi, in più di una occasione si è chiuso un occhio, per non parlare di tutti i privilegi che lei ha, dalla stanza al bagno. Per cui dovrebbe quanto meno avere un certo atteggiamento in casa con gli altri inquilini e invece spesso non le si può dir niente.

Tommaso critica gli schiaffoni della contessa a Enock

VI STATE RENDENDO CONTO DI CHI STATE PROTEGGENDO?? MERITA LA SQUALIFICA DA ALMENO 3 SETTIMANE E INVECE NEANCHE UN RICHIAMO. PERÒ POI CENSURIAMO LA PAROLA "UCCELLO" MI RACCOMANDO

Anche in questo caso gli autori non hanno visto o sentito nulla?