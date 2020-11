Televoto annullato al GF VIP 5: provvedimento disciplinare in arrivo, per chi è?

Qualcosa si muove fuori dalla casa del Grande Fratello VIP 5 e a quanto pare c’è una decisione che è stata presa di cui si parlerà nella puntata in onda domani, 6 novembre 2020. Di che cosa si tratta? Lo scopriremo solo domani sera in diretta ma nel frattempo, via social, la produzione del Grande Fratello e la redazione ci fanno sapere che il televoto è stato annullato. Qual è il motivo di questa decisione e perchè il televoto è stato annulla? Innanzi tutto ricordiamo che questa settimana a rischio eliminazione c’erano Paolo Brosio ( mandato in nomination d’ufficio per via delle cose che ha detto con spoiler vari); Maria Teresa Ruta, Stefania Orlando, Francesco Oppini e Massimiliano Morra, sono invece i concorrenti più votati. Uno di questi concorrenti avrebbe rischiato di lasciare il gioco nella puntata di venerdì ma invece il televoto è stato annullato e adesso ci si chiede il perchè.

GRANDE FRATELLO VIP 5: TELEVOTO ANNULLATO, CHE SUCCEDE?

Ed ecco il comunicato ufficiale del Grande Fratello:

Il televoto è stato annullato a causa di un provvedimento disciplinare nei confronti di un concorrente. Nella puntata di domani, Venerdì 6 Novembre, tutti i dettagli di questa decisione. Gli utenti che hanno espresso il proprio voto tramite SMS nella sessione annullata verranno rimborsati. #GFVIP

GRANDE FRATELLO VIP 5 TELEVOTO ANNULLATO: CHI RISCHIA IL PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE?

Al momento sembra che la persone che potrebbe finire in nomination sia Andrea Zelletta che era stato graziato lunedì. Alfonso Signorini ha detto di non aver avuto modo di vedere i video in cui Zelletta faceva spoiler clamoroso raccontando quanto successo fuori, e facendo anche i nomi dei concorrenti pronti a entrare in casa. Signorini aveva quindi promesso che ci sarebbero stati dei provvedimenti, visto che anche Brosio era stato mandato in nomination per lo stesso motivo.

Inoltre in questi giorni i concorrenti hanno chiesto la possibilità di valutare la posizione di Brosio, che a detta loro, non meritava di finire al voto; i concorrenti infatti hanno spiegato di esser stati loro a fare domande, alle quali , suo malgrado, Brosio ha poi risposto…

Al momento non ci sono altre comunicazioni, potrebbe esser successo anche altro. Ad esempio anche le frasi della contessa che per l’ennesima volta ha raccontato di aver dato il tacco della scarpa in testa a suo marito, non sono di poco conto, a proposito di violenza e messaggi sbagliati…

Non ci resta che seguire la puntata del Grande Fratello VIP 5 in onda domani 6 novembre 2020.