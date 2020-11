Tale e Quale Show 2020: Loretta Goggi al top, in studio spunta il vero Renato Zero

È stata sicuramente una puntata senza precedenti quella andata in onda venerdì 6 novembre 2020 di Tale e Quale Show, in onda con il secondo appuntamento del Torneo dei Campioni. In primo luogo per via della totale assenza di Carlo Conti, ricoverato a Firenze a causa dei sintomi del COVID19. A sostituire il conduttore all’interno del talent show di Rai Uno sono stati i tre giudici del programma – Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme – che si sono alternati fra giudizi al bancone e conduzione al centro palco.

Una conduzione insolita, sperimentale e per molti versi piuttosto raffazzonata ma che ha visto brillare per sorriso e competenza la regina della giuria, Loretta Goggi. A lanciare i concorrenti dentro l’ascensore, invece, abbiamo trovato Gabriele Cirilli quasi in veste di “inviato”.

Tale e Quale Show 2020: in studio arrivano i Renato Zero

La puntata del 6 novembre 2020 di Tale e Quale Show è stata senza precedenti anche perché in studio abbiamo visto l’apparizione di ben tre Renato Zero oltre a Giorgio Panariello (che imita da anni il cantante nei suoi spettacoli).

Ebbene sì: in un primo momento abbiamo assistito all’imitazione di Renato Zero messa a segno da Agostino Penna con il brano “Amico”. In seguito, invece, è arrivato Pago: anche lui ha imitato Renato Zero intonando il brano “Mi vendo”. E dopo le due esibizioni, a sorpresa, è arrivato un terzo Renato Zero… quello vero!

Renato Zero ha incantato il pubblico di Tale e Quale Show con l’esecuzione di ben due brani, cogliendo poi l’occasione di fare promozione al suo ultimo lavoro discografico. Prima di congedarsi, ha cantato assieme ai Renati “falsi” l’indimenticabile brano “I migliori anni della nostra vita”.

Non uno, non due, non tre, ma quattro @renatozer0!

Cantiamo tutti insieme "I migliori anni della nostra vita…" 👏🏻#taleequaleshow pic.twitter.com/h5y5JY4ebV— Tale e Quale Show (@taleequaleshow) November 6, 2020

Un momento totalmente inatteso che ha lasciato sorpresa anche Loretta Goggi che si è congratulata con tutti per la sorpresa e per lo spazio ricco di sentimento. Purtroppo, più tardi, l’allegria ha dovuto far spazio al cordoglio: i tre conduttori hanno dovuto annunciare la morte di Stefano D’Orazio.

La seconda puntata del Torneo di Tale e Quale Show 2020 si è conclusa con la vittoria di Barbara Cola che, con i suoi 65 punti, ha raggiunto il primo posto grazie alla sua Anastacia. Secondo posto per Virginio (59 punti). Terza Lidia Schillaci (56 punti). Flop per Pago crollato in penultima posizione (32 punti).