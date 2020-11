Rissa sfiorata in diretta dal GF VIP tra Franceska e Matilde. La Pepe: “Le avrei strappato la parrucca che ha in testa”

In queste ore sui social si è parlato di una sorta di rissa sfiorata nella diretta del Grande Fratello VIP 5 ieri. Non tra i concorrenti in casa, anche perchè altrimenti avremmo visto tutto, ma in studio tra gli ex protagonisti del reality. Si era detto che le due donne protagoniste della discussione erano Franceska e Miryam ma la Pepe, dai suoi account social, ha subito voluto raccontare quello che è successo, spiegando che la rissa si è sfiorata ma che è stata Matilde a rischiare grosso. La Pepe accusa la Brandi di essere una persona falsa: fa l’amica poi quando lei chiede di parlare alzando la mano, la ballerina, a suo dire, farebbe delle facce strane, come a dire che il suo parere non interessa a nessuno. Sottolinea quindi che si tratta di una persona falsa, di una persona ipocrita. E ancora. “Io non dimentico che mentre eravamo in casa si è augurata che mi tagliassero una gamba, pensate di che persona stiamo parlando“.

RISSA SFIORATA AL GF VIP 5 TRA FRANCESKA E MATILDE BRANDI

“Sinceramente le avrei strappato volentieri quella parrucchetta che si tiene in testa” ha detto la Pepe sui social. E ancora: “Non volevo neanche darle visibilità ma un chiarimento mi sembrava doveroso.”

La Brandi dal canto suo, commentando la serata sui social, non ha fatto riferimento a questo episodio e ha invece scritto: “Ieri e stata una bella puntata mi sono divertita e commossa e sopratutto non ho ceduto agli attacchi gratuiti per fare delle polemiche inutili! Ripeto mi dispiace molto che Antonella voglia continuare ad insultarmi per cosa?? Per farmi arrabbiare?? Perché? Nella casa ho sempre detto la mia senza aver paura e spesso riconosco di aver esagerato ma come ieri sera lo stesso Alfonso ha ribadito le emozioni e sopratutto le reazioni per chi vive lì dentro sono moltiplicate e spesso si reagisce magari nel modo sbagliato! Ma punzecchiarmi per cercare la lite propio no!!! Buona giornata a tutti!” ( incolliamo direttamente il messaggio come viene scritto dal diretto interessato, gli errori grammaticali non dipendono da noi).