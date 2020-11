Stefano Bettarini torna sui social dopo la squalifica e fa la voce grossa: “sono una pedina”

Vi ricordate quando ieri sera Pupo in diretta aveva chiesto a Stefano Bettarini se ritenesse giusta o meno la squalifica e quindi la decisione presa dal Grande Fratello VIP, anche considerato quello che era accaduto con Paolo Brosio prima? L’ex calciatore nella diretta del 9 novembre 2020 del GF VIP aveva accettato in silenzio la decisione dicendo di non poter dire altro, visto che ben sapeva di aver sbagliato. A neppure 24 ore di distanza da quelle parole in diretta davanti a 3 milioni di spettatori, il parere di Stefano Bettarini è completamente cambiato. E adesso dai social commenta ed esplode. Diciamo che la sua posizione è molto molto diversa da quella che aveva preso nella diretta di ieri e non le manda a dire. Certo avrebbe potuto forse fare le sue dimostranze in diretta davanti ad Alfonso Signorini e agli altri, e invece…

Cacciato per un’espressione colorita, per un’uscita di quelle un po’ eccessive e chiassose, come spesso siamo noi toscani.

Espulso per una “parolaccia”.

Non ho bestemmiato, non l’ho mai fatto e non lo farei mai.

“Madoska” l’ho sentito dire spesso, per rabbia, per gioco, come intercalare. Lo uso e l’ho usato per quello che é, una storpiatura di un’altra parola che altrimenti sarebbe blasfemo pronunciare; una parola modificata nel gergo volgare proprio per evitare la censura sociale, per non risultare offensiva e imperdonabile. Più di tutto mancava proprio quello, l’intenzione di essere irriverente e irrispettoso verso la mia religione. Trovo perció sproporzionata la “sanzione” e, dopo 21 giorni di quarantena e 5 tamponi, mi sento preso in giro; la pedina di un gioco al rialzo…

Dello share. •