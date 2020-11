Elisa Isoardi e Raimondo Toadaro pronti a ballare, sabato l’ultima chance (Foto)

Anche sabato scorso Elisa Isoardi e Raimondo Todaro non hanno potuto esibirsi a Ballando con le Stelle ma adesso sono pronti a tornare in pista (foto). Sotto consiglio del medico dopo un pomeriggio di prove e prima della diretta dello show del sabato avevano deciso che era giusto stare fermi ancora qualche altro giorno per permettere alla caviglia della Isoardi di recuperare ancora un po’. Deve fare ancora attenzione Elisa Isoardi, deve proseguire la fisioterapia, la ginnastica e anche la dieta che le ha suggerito Raimondo Todaro, ma questa settimana è quella decisiva. Ce la metteranno tutta Elisa Isoardi e Raimondo Todaro perché la prossima puntata di Ballando con le Stelle è la loro ultima chance di tornare in gara. Il morale è finalmente più alto ma c’è molto da fare, balli e coreografie da imparare ma soprattutto c’è la caviglia della conduttrice a cui prestare tutta l’attenzione.

IL GOSSIP TRA ELISA ISOARDI E RAIMONDO TODARO SI STA SPEGNENDO

Se all’inizio di questa avventura sembravano una vera coppia adesso il gossip si è affievolito, forse perché non sono più in pista ma anche i messaggi tra loro sembrano quelli di due amici, niente altro. Domenica scorsa Elisa Isoardi ha trascorso una giornata al mare, da Renatone, il famoso chef. Aveva invitato anche Todaro ma lui la domenica non si muove di casa, preferisce riposare stando tranquillo con sua figlia Jasmine.