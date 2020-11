Dayane Mello pesantissime insinuazioni su Elisabetta Gregoraci: lavora perchè ha sposato un uomo ricco

La discussione tra Dayane Mello e Tommaso Zorzi ha generato nuovi malcontenti nella casa del Grande Fratello VIP 5. Ancora una volta Rosalinda/Adua del Vesco ha deciso di schierarsi dalla parte della sua amica ma Elisabetta Gregoraci le ha fatto notare che forse, non avendo ascoltato il discorso fatto dalla modella brasiliana, non avrebbe dovuto prendere le sue difese. E allora Dayane nella notte, rimasta da sola con Rosalinda, ha iniziato a parlare, o meglio sparlare, della Gregoraci arrivando a dire cose molto pesanti che non sono piaciute affatto al pubblico che segue il GF VIp. Del resto quando si scherza sui Gregorelli, un po’ di ironia è anche lecita, ma arrivare poi a offendere una donna, è cosa diversa. Soprattutto se ci si chiede cosa la Gregoraci abbia fatto nella vita oltre a sposare un milionario. Ha condotto programmi e li conduce tutt’ora ( che piaccia o meno); ha fato film, è madrina di decine e decine di eventi. Dayane Mello si dovrebbe porre le stesse domande sulla sua carriera, togliendo però le partecipazioni ai reality…Cosa ne resterebbe?

L’ATTACCO PESANTISSIMO DI DAYANE MELLO A ELISABETTA GREGORACI

La carriera di Elisabetta Gregoraci: su questa si interroga la Mello che dice di aver sentito parlare solo di suo figlio e di suo marito. “Ma che [email protected]@ ha fatto questa nella vita?” si chiede la Mello parlando con Adua/Rosalinda.

E ancora: “Ha fatto tanto perchè ha sposato un milionario. E’ vero è così” ha continuato la modella brasiliana. Secondo la Mello, la Gregoraci in casa avrebbe fatto un percorso facile servita e riverita e questo non le sta bene. Dice di essere vera e sincera e per questo di sentirsi di voler dire determinate cose. “Ho fatto tanto nella mia vita” ha continuato la Mello facendo notare che invece la Gregoraci non sa fare nulla. Quando Rosalinda le ha fatto notare che Elisabetta ha fatto molto nella sua carriera, la Mello ha ribadito il concetto. “Eh ha fatto tanto ma perchè, perchè ha sposato un uomo ricco.” Insinuazioni molto pesanti. E quando Adua ha cercato di farle capire che sta sbagliando a dire certe cose, la Mello ha continuato: “Parliamo delle cose come stanno è così.“

Con la speranza che tutto questo venga mostrato nella puntata di lunedì del GF VIP, noi prepariamo i pop corn. Anche questa volta la Mello, come ha fatto con Tommaso ieri sera, dirà che forse non si è capito bene quello che voleva dire?