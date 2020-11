Andreas Muller lascia Amici e spiega il motivo (Foto)

Andreas Muller è pronto a dare una svolta alla sua carriera, lascia Amici a cui resta legato e ovviamente grato ma a 24 anni ha bisogno di una pausa ma non si ferma (foto). E’ ambizioso nonostante il periodo difficile, ha già tutto chiaro in testa ma non anticipa nulla. Scrive però un lungo post per non dare modo ai soliti haters di inventare altro. Non è certo finita la storia d’amore tra Andreas Muller e Veronica Peparini, non ha bisogno di dirlo ma lo fa chiudendo con una dichiarazione d’amore a lei. Andreas ha bisogno di crescere, di nuovi stimoli, di rischiare per non avere rimpianti. Non è il momento di raccontare tutto, arriverà anche quello ma intanto augura ai ragazzi di Amici, ai colleghi, al suo amore, una grande edizione.

ANDREAS MULLER PRONTO A RISCHIARE DICE ADDIO AD AMICI

“Ci tenevo a dirvi fin da subito che quest’anno non sarò presente ad Amici. Questo momento di vita particolarmente strano e difficile mi ha dato modo di pensare (anche troppo) e sono arrivato alla conclusione che avevo bisogno di una pausa” inizia così il suo lungo post Andreas.

“Sono stati anni per me veloci in cui ho fatto tantissime cose belle, ma chi mi conosce sa che sono un ragazzo troppo ambizioso per fermarmi a 24 anni. Ho bisogno di sperimentare, di ricercare, di avere stimoli, di crescere, di iniziare anche nuovi percorsi per conoscermi ancora di più come Artista e non, questo vuol dire a volte staccarsi da ciò che abbiamo per rischiare”. Qualcuno si chiede cosa sia successo ma lui anticipa.