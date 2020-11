Pierpaolo Pretelli e Selvaggia Roma mai vicini? La verità del fratello dell’ex velino

Selvaggia Roma è entrata nella casa del Grande Fratello VIp 5 per dei motivi ben precisi: ha raccontato di aver avuto una relazione/frequentazione con Pierpaolo Pretelli, dicendo che da due annetti circa hanno poi instaurato una bellissima amicizia per cui le dispiace di come venga trattato dalla Canalis ( secondo Pierpaolo si sono visti qualche volta in occasioni lavorative, uscite o eventi. Aveva inoltre detto, ma è passato in secondo piano, che il flirt lo aveva avuto un un suo amico, non con lui). Il secondo motivi è legato al presunto flirt che avrebbe avuto con Enock, smentito però dal fratello di Balotelli. Dal suo cellulare sarebbero partiti si dei messaggi con delle provocazioni e degli inviti espliciti ma a mandarli sarebbe stato un altro.

A quanto pare, Pierpaolo ha smontato le parole della Roma e ha voluto fare lo stesso anche il fratello di Pretelli che sui social, ha deciso di pubblicare la chat di una conversazione avuta con la Roma.

La Roma manda dei messaggi al fratello di Pretelli dopo che lui ha pubblicato un commento sui social. Dalle parole usate dalla Roma, si capirebbe qualcosa di bizzarro, come se stesse in qualche modo negando la sua frequentazione con Pretelli. Ma si tratta di frasi estrapolate, sia chiaro, che hanno poco senso prese in questo modo.

IL FRATELLO DI PIERPAOLO PRETELLI PUBBLICA LE CHAT CON SELVAGGIA ROMA

Dalla chat in ogni caso si sente dire alla Roma questa frase:

comunque a prescindere da questo cosa vai a dire in giro? Dici che io ti ho indotto a pensare che io e Pierpaolo abbiamo avuto una storia o una frequentazione. Cioè ma, qua le cavolate…

Il fratello di Pier ha aggiunto: