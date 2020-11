Presto al GF VIP 5 un nuovo ingresso: un giovane modello che piacerebbe a Zorzi

Un nuovo concorrente sta per entrare nella casa del Grande Fratello VIP 5. Se ne è parlato oggi anche in Casa Chi, con delle rivelazioni fatte da Gabriele Parpiglia che ha rivelato che gli autori del GF stanno scegliendo una persona che potrebbe avere un feeling particolare con Tommaso Zorzi. Starebbe per entrare in casa un possibile concorrente che piacerebbe molto al milanese. Ne sarebbe dimostrazione il fatto che sui social, lo segue assiduamente e riempie le sue foto di like! Fino a qualche settimana fa si era parlato del possibile ingresso di Claudio Sona ma a quanto pare non sarà così. Ma ci sarebbe comunque un concorrente pronto a entrare e a stuzzicare in qualche modo Zorzi!

AL GF VIP 5 UN NUOVO INGRESSO: UN MODELLO CHE PIACE A TOMMASO ZORZI?

Le parole di Gabriele Parpiglia a Casa Chi:

Posso dirvi che la persona in questione potrebbe essere un modello non troppo conosciuto che in questo momento è sottoposto a dei casting. In pratica è stata fatta una ricerca. Il GF ha dei composit enormi con nomi di personaggi più o meno famosi tra cui scegliere.

Anche Alfonso Signorini ha confermato queste voci che erano circolate nelle ultime ore:

È un gran bel ragazzo, compirà trent’anni a cavallo fra dicembre e gennaio, Tommaso non lo conosce personalmente, ma lo segue su Instagram. Tommaso riempie di like questa persona, ma non viene filato neanche di striscio. Sarà dunque felicissimo di vederlo varcare la porta rossa

Non sono molte le persone che Tommaso segue sui social a fronte di 1 milione di followers infatti, segue circa 500 persone, per cui scovare questo modello, per chi ne avesse voglia, non sarebbe una missione troppo difficile. In alternativa non ci resta che attendere la puntata di venerdì del GF VIP 5, immaginiamo infatti che questi ingressi ci saranno a breve…E voi, avete idea di chi potrebbe essere?