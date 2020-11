Era prevedibile che succedesse e alla fine, a qualche ora di distanza dalla diretta del Grande Fratello VIP 5 con Alfonso Signorini, è successo che Elisabetta Gregoraci abbia reagito alle decine di provocazioni lanciate da Selvaggia Roma. Se gli opinionisti avessero avuto più senno, forse nel cucurio con Pierpaolo Pretelli ci avrebbero mandato Giulia Salemi e avrebbero lasciato Selvaggia in casa con Elisabetta Gregoraci ( e con il carico di attacchi che le aveva riservato). Ma nonostante tra le due signore ci sia un muro o meglio un vetro divisorio, questo pomeriggio è successo davvero di tutto. La quiete della casa, i ragazzi stavano preparando insieme la cena, è stata turbata dalle urla di Elisabetta Gregoraci che non ce l’ha fatta più e ha sbottato contro la Roma. Non sappiamo di preciso quale sia stata la causa scatenante, non stavamo infatti seguendo la diretta ma, qualcosa deve essere successo tanto che la Gregoraci, ha iniziato a cantarle alla Roma. Gli autori del GF VIP si sono accorti di questo scontro infuocato e hanno anche alzato le veneziane, in modo da permettere alle due donne di guardarsi in faccia ( la Salemi e Rosalinda hanno commentato in merito facendo notare che sicuramente non vedevano l’ora di poter scatenare questa dinamica dalla regia). E alla fine la litigata che tutti aspettavano è arrivata.

ELISABETTA GREGORACI VS SELVAGGIA ROMA: FURIOSA LITE IN CASA

La Gregoraci infuriata se l’è presa con Selvaggia Roma invitandola a fare il suo percorso, senza parlare sempre di lei. “Se sei innamorata di Pierpaolo diglielo ma fatti il tuo percorso senza parlare di me” ha urlato la Gregoraci. Potete rivedere tutto quello che la conduttrice ha detto alla Roma in questo video postato sui social che riassume parte della litigata tra le due.

ELISABETTA ON FIRE CON SELVAGGIA ROMA 🔥🍿 #GFVIP pic.twitter.com/61N0MHF3NU — VIPERISSIMA trαsh (@Viperissima_) November 18, 2020

Persino la contessa ha provato a placare gli animi ma non ci è riuscita perchè la Gregoraci non ha proprio resistito: “Ma vai a cagare, chi sei tu per dire queste cose” ha sbottato contro Selvaggia Roma come avrete visto nel video qui riportato.

E siamo solo all’inizio visto che le due non dividono neppure la stessa casa, cosa succederà quando torneranno sotto lo stesso tetto?