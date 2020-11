Il GF VIP 5 si allunga fino a febbraio: i concorrenti accetteranno di continuare?

Da tempo circola la voce dell’allungamento del reality di Vamale 5. E che il Grande Fratello VIP 5 andrà in onda fino a febbraio, è cosa ormai certa. Gli unici a non saperlo sono i concorrenti rinchiusi nella casa da Settembre; mentre Selvaggia Roma e Giulia Salemi prima di entrare ben sapevano che avrebbero trascorso ( se non saranno eliminate prima) il Natale e il Capodanno nella casa del Grande Fratello VIP 5, chi ha firmato il contratto in estate, lo immagina ma non sa che cosa accadrà. Lo immaginano i vipponi perchè Paolo Brosio e Andrea Zelletta hanno spoilerato la cosa qualche giorno fa ma visto che Signorini non lo ha ancora confermato, sperano tutti che si tratti di qualche settimana in più. Sia Francesco Oppini che Elisabetta Gregoraci, hanno più volte detto che nei contratti si parla della possibilità di prolungare la permanenza in casa per due settimane e quindi, visto che la finale era prevista per il 4 dicembre, comunque prima di Natale. I Vipponi non sembrano avere nessuna intenzione di passare il Natale in casa, fatta eccezione per alcuni, per i quali non cambierebbe nulla.

Ma siamo davvero sicuri che Elisabetta Gregoraci che sente così tanto la mancanza di Nathan ad esempio, o Stefania Orlando così legata alla famiglia, avranno intenzione di restare in casa per Natale e Capodanno? Abbiamo fatto solo due nomi ma è chiaro che tutti i concorrenti faranno delle riflessioni in merito, perchè restare in un gioco che li terrà lontani dalle loro famiglie a Natale e Capodanno non sarà così semplice. Pensiamo anche alle fidanzate, ai compagni, ai figlie e ai genitori…

Lo stesso conduttore del GF VIP 5 ha qualche perplessità e nella sua ultima intervista si è detto curiosi di sapere quella che sarà la reazione dei vipponi alla notizia.

GRANDE FRATELLO VIP 5 SI ALLUNGA: COME REAGIRANNO I CONCORRENTI?

Le parole di Alfonso Signorini che confermano l’allungamento del reality di Canale 5:

La cosa più difficile sarà comunicare ai concorrenti che il programma si prolunga di altri due mesi. Lo faremo entro venerdì prossimo. Non so quali saranno le loro reazioni. Chiederemo ai concorrenti di passare Natale e Capodanno nella Casa. Il programma finirà alle prime settimane di febbraio

Quando per la prima volta è uscita questa notizia, non ci volevamo credere; o meglio avevamo pensato che il cast sarebbe stato arricchito di persone che sapevano di dover passare il Natale in casa. E così in parte è stato. Ma ci siamo anche augurati che ai concorrenti entrati a settembre, verrà data la possibilità di scegliere se continuare o meno, senza nessuna penale. Perchè quando hanno firmato per giocare, non pensavano di dover passare Natale e Capodanno in casa, che tra l’altro dovrebbe essere cosa storica visto anche il periodo. Ed è proprio questo un altro punto cruciale: visto quello che affrontano tutte le persone fuori dalla casa, sarà davvero opportuno una separazione anche nelle feste? Vedremo che cosa succederà comunque nei prossimi giorni, magari questi problemi ce li facciamo solo noi che vediamo la situazione da fuori, mentre per i vipponi non cambierà nulla.

Anche lo scorso anno successe ma non c’erano le feste natalizie di mezzo, erano i mesi difficili che il nostro paese viveva e l’atmosfera era tutt’altra cosa.

E voi che cosa ne pensate? Come reagiranno ?