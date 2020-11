Urla fuori dalla casa del GF VIP 5 e si torna a parlare del contratto della Gregoraci

Pomeriggio movimentato nella casa del Grande Fratello VIP 5 a causa dell’irruzione a distanza, de La regina di Roma, la bella bionda seguita sui social da oltre 12 mila follower! Il motivo è chiaro: la regina di Roma si è presentata fuori dalla casa del Grande Fratello VIP con il classico megafono per serve per dare messaggi a chi sta dentro la casa. In quel momento nel giardino tra gli altri c’erano anche Elisabetta Gregoraci, Giulia Salemi e Tommaso Zorzi che hanno ascoltato le parole, senza sapere chi ci fosse fuori dalla casa. Ma che cosa ha detto la Regina di Roma? La frase che ha più colpito i vipponi è stata quella dedicata a Elisabetta Gregoraci, e al suo presunto contratto con Flavio Briatore. La Regina di Roma infatti ha urlato: “Strappa quel contratto” riferendosi al patto che ci sarebbe tra Briatore e la sua ex moglie. Ha poi chiesto a Urtis di poter fare un intervento con lui, ha suggerito a Selvaggia Roma di lasciare la casa…E ha anche detto a Tommaso che ha pronto un paio di scarpe con il tacco per lui! Il video di questa sua bravata è stato postato sulla sua pagina Instagram per cui, qualora abbiate perso il momento, potrete rivederlo.

Ma come immaginerete, le frasi sul contratto, hanno destato la curiosità dei concorrenti che non hanno molto di cui parlare per cui quando ricevono uno stimolo esterno, si pongono delle domande!

LA REGINA DI ROMA PORTA SCOMPIGLIO AL GF VIP 5

Nel giardino c’era anche Stefania Orlando che tra l’altro ha ricevuto i complimenti per la sua canzone Babilonia. La conduttrice ha provato a chiedere spiegazioni a Elisabetta Gregoraci che ha commentato:

Credo si riferisca al fatto che dicono fuori che io avessi un contratto con Flavio. Penso ma non lo so. […] Suppongo si riferisca a questa cosa. Ma ad urlarlo era un uomo o una donna? Ok credo parlino di questa cosa qui.

Giulia Salemi, che sa bene quello di cui si parla ma che non può essere più esplicita, visto che rischierebbe un provvedimento, ha commentato:

Amore evidentemente lei ha un contratto segreto e per questo non si sbilancia mai. Sì urlava e ha ripetuto ‘Elisabetta Gregoraci deve strappare il contratto e lasciarsi andare’. Amore l’ha detto chiaramente e l’ho sentito bene quindi fuori si parla di questa cosa, non so che dirti, lei adesso non ha commentato troppo

Non sappiamo ancora se questo contratto c’è o meno ma almeno questo pomeriggio i concorrenti avranno qualcosa di diverso di cui parlare!