I concorrenti del Grande Fratello VIP 5 sono convinti che stasera si vada in onda

Nella casa del Grande Fratello VIP 5 a quanto pare le notizie non corrono molto velocemente. I concorrenti infatti ormai da ore parlano di quello che decideranno di fare in vista del possibile abbandono o della scelta di continuare il gioco. Ma allo stesso tempo si rendono conto che prima di prendere una decisione bisogna capire ad esempio, cosa succederà nella puntata in onda oggi 27 novembre 2020, la classica puntata del venerdì. I problema è che questa sera non andrà in onda nessuna puntata: su Canale 5 infatti verrà trasmessa la prima puntata de Il silenzio dell’acqua, la nuova fiction con Ambra Angiolini e Giorgio Passotti, alla sua seconda stagione.

A quanto pare però i vipponi non sono informati della cosa e continuano a prepararsi per la puntata di questa sera.

NIENTE PUNTATA DEL GF VIP 5 AL VENERDI’ MA I VIPPONI NON LO SANNO

Ad esempio ieri in casa, si parlava molto della discussione che c’è stata tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli che praticamente per tutto il giorno ieri, non si sono rivolti la parola. Elisabetta quindi, dopo i festeggiamenti per il compleanno di Rosalinda, faceva notare che forse uscirà questa sera, visto che è in nomination e potrebbe neppure essere salutata da buona amica da una persona che è stata comunque importante nel suo percorso…

Insomma a quanto pare nessuno si è ricordato di dire ai tanto amati vipponi che non devono preparare la valigia e che questa sera non si andrà in onda. E chissà che cosa penseranno quando verranno informati della decisione di andare in onda solo una volta alla settimana…

A tal proposito da ore circola anche una nuova indiscrezione: Canale 5 potrebbe aver deciso di spostare il GF VIP al sabato sera. Potrebbe il reality, a detta di molti, andare in onda sabato al posto di Tu si que vales, già dalla prossima settimana. Sarà vero?