Il ritorno di Gerry Scotti in tv per la finale di Tu si que vales

C’era grande attesa per la finale di Tu si que vales ma questa volta, più che per conoscere il nome del vincitore, l’ansia era per Gerry Scotti. Solo all’ultimo abbiamo appreso che Gerry sarebbe tornato in tv per la finale del programma di Canale 5, una bellissima notizia. A dirla tutta Gerry in qualche modo il suo pubblico non l’ha lasciato: dopo la positività al covid 19 sono andate in onda le puntate di Caduta Libera ancora registrate, poi le repliche; poi le puntate di Tu si que vales registrate in precedenza e alcune in cui lui era in collegamento da casa, come la semifinale. Ma ieri sera, accolto da una standing ovation, Gerry è rientrato in studio!

GERRY SCOTTI TORNA IN TV: ECCOLO NELLA FINALE DI TU SI QUE VALES

La squadra di Tu si que vales ha deciso di lasciare spazio ai protagonisti della finale e forse anche per questo, Gerry si è comportato come se quella poltrona non l’avesse mai lasciata. Poi però nel corso della diretta, un riferimento a quanto accaduto ha dovuto necessariamente farlo. E così ha voluto ringraziare tutti, con il sorriso e l’allegria ma anche con la consapevolezza di quanto successo: “Signori, la prima cosa è dirvi grazie, sono tornato! Grazie di cuore a tutti quanti, i miei amici, i miei fratelli, grazie di cuore… Ce l’ho fatta.“

Nessun accenno a quanto successo neppure da parte degli altri giudici che di certo hanno avuto modo in privato, di dimostrare a Gerry tutta la loro felicità per il suo ritorno in diretta per la finale di Tu si que vales, tra le cose migliori di questa puntata. C’è stato però un momento dedicato al sorriso, con una battuta che Gerry, dopo un balletto, si è concesso: “Non faccio i balletti solo quando siamo registrati, li faccio anche dal vivo! Zerbi, mi hanno dato delle medicine in questo periodo che sto vedendo la vita con un altro occhio!“. Solo applausi per lui e la grande gioia di averlo rivisto in tv.