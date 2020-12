Giorgia Pantini su Instagram commenta il super finale di Matrimonio a Prima vista Italia 2020

Tutti sintonizzati ieri per il gran finale di Matrimonio a prima vista 2020? E’ andata in onda su Real Time la puntata dal titolo Tutta la verità di cui le tre coppie protagoniste di questa edizione sono state protagoniste, scusate il gioco di parole! Nel decimo e ultimo episodio di questa pazzesca stagione targata Real Time, abbiamo ascoltato quanto accaduto mesi dopo le scelte. E abbiamo ascoltato anche la versione di Giorgia Pantini sulla fine del suo matrimonio con Luca. I due ci sembravano davvero una coppia perfetta tanto che non ci eravamo per nulla stupiti il giorno della scelta, quando avevano deciso di restare sposati e di andare avanti.

Ma quando abbiamo visto su DPlay Plus la puntata dedicata a quanto accaduto nei mesi successivi alle coppie, abbiamo appreso di una “drammatica” notizia. La fine del loro matrimonio e le accuse che Giorgia e Luca si sono scambiati a vicenda. Questo però lo avete già visto ieri…Parliamo quindi di quello che è accaduto nel post puntata, quando i ragazzi e le ragazze hanno ripreso in mano i loro profili Instagram. Anche Giorgia ha riacceso il suo e ha voluto scrivere un messaggio a tutte le persone che le sono state vicine in questi mesi.

GIORGIA PANTINI TORNA SU INSTAGRAM: LE PRIME PAROLE DELLA SPOSINA

Giorgia si è dedicata ai suoi followers facendo anche una divertente diretta con Nicole Soria, la sposa dai rossi capelli con la quale ha legato di più! E poi alla fine ha deciso di scrivere un lungo messaggio sui social per ringraziare tutte le persone che le sono state vicino in questo percorso non semplice: