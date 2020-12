GF VIP 5, i vipponi devono scegliere se restare o meno: Tommaso Zorzi in ansia per Francesco

Questo pomeriggio tra le tendenze sui social potrete trovare “Francesco in confessionale“. Il motivo? I vipponi in queste ore sono chiamati a decidere che cosa fare: restare oppure uscire? Come saprete la data che loro credevano fosse quella per la finale, era il 4 dicembre 2020, ed è per questo che nelle prossime ore, i concorrenti dovranno decidere se restare in casa oppure no. E i concorrenti sono anche chiamati a fare le loro telefonate con parenti, manager e via dicendo. Da circa un’oretta Francesco Oppini è in confessionale per parlare con le persone a lui care. In questi minuti Tommaso Zorzi sta soffrendo ed è in ansia e viene consolato da Cristiano Malgioglio che cerca di fargli capire che se Oppini decidesse di andare via, non dovrebbe restarci male. Cristiano con grande tatto sta cercando di spiegare a Tommaso che se Francesco ha deciso di andare via c’è un motivo che non ha nulla a che fare con la loro amicizia. Lo invita quindi a viversi il suo percorso a prescindere da tutto e anche da quella che sarà la decisione di Francesco Oppini. Nelle ultime ore il figlio di Alba Parietti ha lasciato intendere che quasi certamente andrà via;

probabilmente questa decisione dovrà essere comunicata nella puntata in onda il 4 dicembre 2020. Nessuna finale ma solo una puntata per dare delle indicazioni. Tommaso sta soffrendo molto in attesa di questa decisione e vive male la cosa, ma per fortuna adesso in casa al suo fianco c’è anche Cristiano Malgioglio che in poche ore ha colmato molti vuoti che Zorzi aveva!

ORE DECISIVE NELLA CASA DEL GF VIP 5 PER DECIDERE COSA FARE

Oltre a Francesco Oppini, la sola persona che ci sembra essere ancora indecisa è Elisabetta Gregoraci, mentre tutti gli altri concorrenti sembrano aver preso la decisione e quindi sembrano voler continuare.

Al momento Francesco non è ancora uscito dal confessionale per cui non si sa nulla di quello che i suoi cari da fuori gli hanno fatto sapere. Ovviamente i fans del reality molto affezionati a Zorzi e Francesco, sperano che Oppini resti! Vedremo…

( foto via Twitter)