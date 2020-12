Svelata l’identità di Enzo lo spasimante di Giulia Salemi: ci sarebbe già stato qualcosa

Sulla casa del Grande Fratello VIP 5 qualche ora fa è volato un aereo indirizzato a Giulia Salemi che però non sembrava essere molto colpita dal gesto fatto da questo spasimante. Parlando con gli altri concorrenti si è infatti detta stupita dell’aereo, firmato da tale Enzo, volato sui cieli di Cinecittà. Ma si sa, chi è nella casa del GF VIP non può avere segreti e così nel giro di poche ore sarebbe stata rivelata l’identità di questo famoso Enzo, che non si chiama Lorenzo come aveva fatto capire la Salemi. Il giovane, sarebbe un imprenditore milanese con il quale la Salemi ha già avuto un incontro ravvicinato. O meglio, avrebbe avuto perchè chiaramente al momento quella che noi conosciamo è la versione del giovane…

Ma andiamo per gradi per capire che cosa sta succedendo sia dentro che fuori dalla casa…

CHI E’ ENZO L’AMMIRATORE SEGRETO DI GIULIA SALEMI?

"Amo la nuova Giulia Salemi, ti voglio Enzo" era questo il messaggio arrivato in casa per la bella influencer; messaggi che Giulia ha detto di non poter interpretare, non conoscendo nessuna persona che si chiama Enzo. Ma il giornalista Francesco Fredella, dalle pagine di Libero ha spiegato che la Salemi sa bene chi è questo Enzo.

Il giornalista di Libero, spesso ospite di Barbara d’Urso e voce anche di RTL, ha dichiarato:

Ha 30 anni, conto in banca molto alto (cifre a doppi zeri) ed ha smesso di fumare: motivo per il quale ha messo qualche chilo. Sembra che abbia già iniziato una dieta per tornare in forma. Suo padre ha fondato un’azienda di onoranze funebri molto famosa nel Milanese. Ma il vero scoop è che tra loro ci sarebbe stato un bacio. Enzo è pronto a dirlo a mezza Italia nella casa del Gf vip. Quindi la Salemi sa bene di chi si tratta. E tace. Non è più un giallo

Non solo, ha anche detto che tra Giulia e questo Enzo ci sarebbe anche stato un bacio quindi lei sa bene chi è…