Dayane Mello pronta a lasciare il GF VIP 5 poi resta. gl altri concorrenti non ne avevano dubbi

“Non sarebbe mai uscita” sono queste le parole usate da Pierpaolo Pretelli in una chiacchiera notturna con Tommaso Zorzi che lo appoggia in pieno in questa sua convinzione. E si riferiscono a Dayane Mello che nel corso della diretta del Grande Fratello VIP 5 aveva spiegato che avrebbe lasciato la casa. Troppo forte la mancanza della sua bambina, troppo difficile pensare di non trascorrere con lei le feste di Natale. E nonostante avesse saputo di essere la preferita dal pubblico ( pare che siano arrivati migliaia di voti dal Brasile per la concorrente molto amata in patria), Dayane aveva annunciato ad Alfonso Signorini che sarebbe andata via. Ma poi la Mello ha avuto modo di parlare con la mamma del suo ex compagno Stefano Sala, la santa donna che si prende spesso cura della piccola Sofia, che in realtà al momento come si può vedere dai social, è sempre con il suo papà e sua moglie Dasha, ha cambiato idea. Ha spiegato ad Alfonso che la sua piccola fa il tifo per lei, che vuole vederla in finale, che questa è una grande occasione e che quindi sceglie di restare.

I concorrenti in casa non avevano grossi dubbi: del resto continuano a ribadire da mesi che Dayane sia la regina dell’incoerenza e anche questo ennesima volta faccia ne è la dimostrazione.

DYAANE MELLO RESTA NELLA CASA DEL GF VIP 5

Il pubblico sui social si divide: c’è chi fa notare che lei non è una miliardaria e ha bisogno di lavorare e quindi fa bene a restare in casa, visto che la bambina non è da sola ed è amata fuori; ma c’è chi l’accusa anche di essere più che incoerente. Di certo non si può sindacare sull’essere o meno una brava madre, solo lei sa quello che le è stato detto, cosa prova in cuor suo, e se ha bisogno di restare o andare.

Le parole di Dayane ad Alfonso Signorini: “Mi ha detto c’è un disastro fuori e mi ha chiesto di restare in casa, mi ha fatto un po’ ragionare e mi ha detto un po’ di cose belle. Mi ha detto che sta uscendo il mio carattere e che ho molti sbalzi d’umore, ma mi ha gasato di brutto. Alla fine mi ha detto ‘Dayane, manca un mese e mezzo siamo già a dicembre.”