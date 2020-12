La disperazione di Tommaso Zorzi dopo l’uscita di Francesco Oppini: lo perdona a metà

Non ci sta Tommaso Zorzi. Sapeva che Francesco Oppini sarebbe uscito, era chiaro, ma non in questo modo. Lacrime e disperazione nella casa del Grande Fratello VIP nella diretta del 4 dicembre 2020 e poi per tutta la notte. Tommaso non accetta il fatto che Francesco se ne sia andato così, all’improvviso. Ci pensano Maria Teresa e Stefania a consolarlo, cercando di fargli capire che questa è la scelta forse migliore, almeno per Francesco che stava soffrendo troppo. Ma quando Alfonso spiega che Francesco sarebbe potuto restare fino a lunedì sera, Tommaso proprio non ci sta. Sperava in una addio diverso, in una festa del sabato sera. E sono di nuovo le sue amiche a dirgli che forse meglio un trauma immediato che una agonia di due giorni. Ma per Tommaso non è così: “Avete visto Elisabetta come se ne sta andando?” commenta Zorzi in riferimento alla scelta fatta dalla Gregoraci che resta comunque fino a lunedì e poi lascerà la casa.

LA DISPERAZIONE DI TOMMASO ZORZI PER L’USCITA DI FRANCESCO OPPINI

Era prevedibile immaginare che sarebbe successo tutto questo, Tommaso era legatissimo a Francesco e aveva manifestato già tutta la sua disperazione anche nei giorni passati. I concorrenti nel corso della nottata hanno cercato in qualche modo di consolare Tommaso cercando anche di spiegare che Francesco proprio non ce la faceva più e che doveva uscire per ritrovare il suo equilibrio. Forse per Tommaso due giorni non cambiavano le cose ma per Oppini, ormai allo stremo delle forse mentali, si.

Vedremo nelle prossime ore come reagirà Tommaso, anche perchè ha bisogno di darsi una svegliata! Negli ultimi giorni, troppo concentrato su questa possibile uscita di Francesco Oppini si è praticamente dedicato solo a questo, senza forse, arrivare ai tanti fans che ha fuori che in ogni caso, continuano a fare il tifo per lui. Ma il fatto che Dayane sia arrivata prima nelle preferenze del pubblico, la dice anche lunga su come in casa, bisogna essere sempre protagonisti!

Sui social nel frattempo stanno circolando anche delle voci, secondo le quali Francesco Oppini avrebbe deciso di lasciare il gioco anche perchè si era reso conto che Tommaso si stava legando troppo a lui e per evitare di deluderlo, avrebbe deciso di troncare prima. Avremo tempo nei prossimi giorni di ascoltare le parole di Francesco e capire meglio.