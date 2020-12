Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli pronti per dirsi arrivederci

Questa sera andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello VIP 5 e, dopo l’uscita di Francesco Oppini, sarà la volta di Elisabetta Gregoraci che ha invece deciso di restare qualche ora in più nella casa per salutarsi anche in modo sereno con Pierpaolo Pretelli, dopo una avventura lunga quasi tre mesi che hanno condiviso insieme. Chi si aspettava grandi parole, gesti importanti a poche ore dall’uscita, si sbagliava chiaramente. Elisabetta anche in cucurio ha continuato a mantenere la sua posizione ma ha speso bellissime parole per quello che ha costruito con Pier. Il loro sarà un addio o un arrivederci? Per il momento un arrivederci, poi chissà!

Ma vediamo che cosa ha detto Elisabetta Gregoraci dopo aver trascorso qualche ora insieme a Pier nel cucurio in attesa della sua ultima puntata al Grande Fratello VIP 5.

ELISABETTA GREGORACI LASCIA IL GF VIP 5: ARRIVEDERCI PIER

Elisabetta ha prima scherzato con i suoi amici in casa, in particolare con Tommy, dicendogli che lei e Pier avevano fatto l’amore, cosa chiaramente non vera. Poi però ha speso delle belle parole prima di uscire, anche sulla sua scelta di passare delle ore con Pier da sola:

Sono proprio contenta di aver fatto questo Cucurio con te, perché ci ha riavvicinati in maniera forte. Sono più tranquilla. Vado via più serena. Il fatto che non abbiamo nessun tipo di astio, di rancore, che ci vogliamo un sacco di bene. Per me questa è la cosa più importante. Alfonso ci aveva visto lungo e aveva ragione. Sono molto felice di averlo fatto, sono molto serena, molto contenta. Me ne vado via serena sotto questo punto di vista. Davvero ci ha fatto bene, è stato bello passare con te l’ultima giornata. Si chiude un capitolo nel modo forse più giusto. Alla luce di tutto sono contenta di essere rimasta ancora un po’ come mi ha chiesto Alfonso e posso dire di aver fatto la scelta più giusta. Era giusto così ed esco più rilassata.

La Gregoraci può piacere o non piacere ma di certo è stata una delle protagoniste di questa chiacchieratissima edizione del GF VIP 5. Cosa succederà da domani, quando non ci sarà più lei in casa? Chi sarà la nuova Cleopatra? E come reagirà Pierpaolo Pretelli all’uscita di Elisabetta?