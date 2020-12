Amici 20 anticipazioni puntata 19 dicembre: sfide e provvedimenti con una modifica al regolamento

E’ stata registrata oggi 16 dicembre 2020, una nuova puntata di Amici 20. Come avrete visto nel day time di oggi su Canale 5 e anche durante quello di Italia 1, i ragazzi sono stati puniti perchè durante la settimana hanno ridotto la casa in condizioni igieniche imbarazzanti ed è per questo che poi, come punizione, hanno persino dovuto scegliere tra di loro chi mandare in sfida. Cosa che ha avuto delle ripercussioni. Da un lato infatti Arianna ha puntato il dito contro tutti i suoi compagni, dall’altro Evandro ha avuto una crisi sentendosi in colpa per le scelte fatte. Ma alla fine, come vedremo nella puntata di Amici 20 in onda sabato 19 dicembre, i ragazzi sono stati chiamati a fare le sfide, anche se non tutti.

Inoltre nella puntata di sabato 19 dicembre di Amici 20 ci sarà anche una novità: Maria de Filippi ha spiegato che è stata data la possibilità ai professori di giustificare gli alunni. Questo significa che possono spostare, se lo ritengono opportuno, la sfida in un altro momento. Oggi ad esempio Arisa aveva chiesto di spostare la sfida di Arianna che però ha deciso di farla lo stesso, sentendosi pronta. La cantante, da poco passata con Arisa, ha vinto e ha ripreso la sua maglia confermando il suo posto nella scuola.

AMICI 20 ANTICIPAZIONI: TUTTO QUELLO CHE VEDREMO IL 19 DICEMBRE

Nella puntata del 19 dicembre ci sarà anche un’altra sfida che vedrà Rosa protagonista. La ballerina vince e conferma il suo posto in scuola, nonostante il disappunto della Celentano che tra l’altro, nella coreografia in cui lei non si muove neppure, le ha dato 4. Sfida anche per il cantante Aka7even. Come vi abbiamo raccontato questo pomeriggio, la Pettinelli, dopo aver visto il suo atteggiamento in casetta, ha deciso di punirlo. Per questo si è esibito con delle cover e senza autotune.

Maria poi alla fine della sfida che ha vinto, gli ha permesso di cantare il suo singolo Yellow.

Tante poi le esibizioni dei ragazzi ma nessun colpo di scena. Gli allievi sono stati tutti confermati con buoni voti. Sorpresa anche per Giulia che ha ricevuto un regalo speciale: Sebastian ha ballato per lei!