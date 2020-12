Filippo Nardi ne dice di ogni contro Maria Teresa Ruta: dalle frasi sessiste alle diagnosi mediche

Filippo Nardi è entrato nella casa del Grande Fratello VIP 5 con uno scopo preciso: mettere in difficoltà Maria Teresa Ruta, perchè altrimenti, il suo accanimento davvero non si spiega. Il vero problema però non è questo, perchè il GF è un gioco, potrebbe starci anche una tattica del genere. Ma è il modo in cui si fanno le cose. Se offendi, dici delle frasi molto gravi e sghignazzi anche con i tuoi compagni prendendo in giro una donna in ogni occasione ( bruttissima l’immagine di Maria Teresa che dorme mentre gli altri pensano a cosa fare, perchè Nardi è andato ben oltre) allora non stai giocando, stai superando i limiti. E non è un caso che da ore sui social si chieda l’intervento del Grande Fratello. Ma si sa, in questa edizione i provvedimenti vengono presi all’acqua di rose. Ne è stato un esempio l’atteggiamento avuto con Francesco Oppini che avrebbe meritato non una, ma due squalifiche. Per dire…

In ogni caso, far notare quello che Filippo è stato capace di dire, è già un inizio. Da quando Nardi è entrato nella casa purtroppo, anche i discorsi fatti dagli altri inquilini sono peggiorati, se c’è lui di mezzo. E’ spesso molto volgare e mette a disagio sia le ragazze che i ragazzi, con dei discorsi imbarazzanti che si dovrebbero certamente evitare.

LE GRAVI PAROLE DI FILIPPO NARDI CONTRO MARIA TERESA RUTA

Torniamo alle parole che Filippo ha usato contro Maria Teresa. I ragazzi stavano parlando della reazione che ha avuto, del fatto che si senta isolata e in qualche modo anche abbandonata. Filippo ha commentato con queste parole: “Maria Teresa secondo me è borderline, non sono un medico, ma secondo me è così. Borderline sì, anche psicosi a momenti“.

Ma queste non solo le uniche cose che il Nardi ha detto. Parlando di Maria Teresa ha spiegato che non andrebbe a letto con lei neppure fosse l’ultima donna sulla terra tanto lo disgusta e che non si avvicinerebbe neppure per una cosa veloce ( e lo stiamo dicendo in modo delicato).

In generale Nardi nella casa ha un atteggiamento verso le donne non solo provocatorio ma anche imbarazzante. Ha detto ad esempio a Dayane Mello, mentre si lavava, che si era “bagnata” vedendo lui. E quando la bella brasiliana a pranzo gli ha chiesto se volesse il pesce e le patate scherzando ha fatto notare a Samantha che gli stava chiedendo se volesse la patata…