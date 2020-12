Rosalinda e Dayane in crisi, l’amicizia vacilla e Giulia prova a fare da paciere

Sono ore difficili nella casa del Grande Fratello VIP 5 per Rosalinda/Adua del Vesci e Dayane Mello. Le due ragazze hanno avuto una fortissima discussione e da ieri il loro rapporto è entrato in crisi. Dayane Mello accusa in modo preciso Rosalinda: le ha detto chiaramente che per colpa sua ha litigato con molte persone in casa. Senza ammettere che magari ha litigato perchè è lei a entrare in contrasto, ha invece detto che a causa della loro amicizia, molti compagni l’hanno isolata e non vogliono avere un rapporto con lei. Secondo Dayane è stato a causa di Rosalinda se lei ha litigato con Elisabetta ad esempio o anche con Selvaggia. Dice che ha sempre provato a difenderla ed è per questo che gli altri si sono poi allontanati. In realtà Rosalinda ha provato a spiegarle che non può pensarla sempre come lei anche se sono amiche e che a volte ha un pensiero diverso. Ma secondo la Mello, l’attrice siciliana si fa influenzare, non solo, avrebbe parlato di lei con altri e non in modo positivo. Oggi Rosalinda si è sfogata con Giulia Salemi, che ha provato a spiegarle che anche in un rapporto di amicizia molto bello, alcune cose non devono esistere.

AMICIZIA IN CRISI TRA DAYANE MELLO E ROSALINDA: ULTIME NEWS DAL GF VIP 5

La Salemi ha fatto notare che se anche ci fosse stato altro, oltre a una bella amicizia, non sarebbe stato comunque corretto doverla pensare sempre nello stesso modo. Ha fatto capire a Rosalinda che lei e Dayane hanno due teste separate e che devono quindi pensarla a volte anche in modo diverso, che questo è normale. Poi le ha consigliato, qualora volesse sfogarsi, di parlare solo con lei di Dayane in modo da evitare magari delle clip che la Mello non gradirebbe ( mai come in questa edizione i concorrenti sono ossessionati dalla clip che sarà mostrata in puntata, va detto).

Lo stesso discorso fatto a Rosalinda, Giulia ha provato a farlo a Dayane Mello, cercando di farle capire che anche se destabilizzata poi torna da lei perchè è una sua amica. “Non puoi andare in giro sparando le tue fragilità” ha detto Dayane a Giulia. “Io sto cercando di proteggerla, lei non capisce, tu non devi andare a piangere da una persona che conosci da due giorni. Non va bene, vieni da me e parlami” ha detto Dayane a Giulia che non capisce perchè Rosalinda si vada a confidare con Samantha.

“L’amicizia è comprensione, voi avete troppe pretese una dall’altra, ma vi dimenticate che tu sei Dayane e lei è Rosalinda. Non siete entrate in coppia, dovete giocare in modo separato e relazionarvi in modo diverso agli altri” ha detto Giulia a Dayane.