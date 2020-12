Capodanno con il GF VIP 5 e cantanti ospiti: chi ci sarà?

Quest’anno il Capodanno di Canale 5 a differenza del passato sarà in compagnia del Grande Fratello VIP. E chissà, visti gli ascolti catastrofici delle ultime edizioni del Capodanno di Mediaset, con Rai 1 che ha sempre doppiato la concorrenza, forse anche per i dati auditel sarà una annata migliore! Ma ovviamente la puntata del Grande Fratello VIP 5 in onda il 31 dicembre non sarà la classica puntata dedicata al reality e alle dinamiche interne. Vedremo una puntata piena di magia natalizia, di musica e di sorprese. Come potrete immaginare nella casa del GF VIP arriveranno anche diversi ospiti che terranno compagnia ai concorrenti ma anche al pubblico a casa. Non sappiamo ancora se Cristiano Malgioglio farà ritorno in casa per il Capodanno, diciamo che non c’è rimasto benissimo dopo la sua eliminazione. Potrebbe magari restare in studio e animare la serata insieme agli altri vipponi, chi lo sa! Al momento le anticipazioni sono davvero molto poche.

A dare qualche notizia, in merito agli ospiti che arriveranno nella puntata di Capodanno del GF VIP, ci ha pensato Giornalettismo, tramite Gabriele Parpiglia, informatissimo su quello che succede fuori e dentro la casa di Cinecittà.

Grande Fratello VIP 5 a Capodanno: chi ci sarà su Canale 5?

Stando a quanto riporta Giornalettismo, tra gli ospiti per la puntata di Capodanno potrebbe esserci Elettra Lamborghini. E visto che la cantante è in ottimi rapporti con Parpiglia, con il quale sta anche girando una serie sulla sia vita, immaginiamo che questa informazione sia molto affidabile.

Questo non è il solo nome che arriva da Giornalettismo. Secondo le ultime news di Parpiglia, nella casa del Grande Fratello VIP 5 per la puntata di Capodanno potrebbero entrare anche Stash e di The Kolors. Per restare in quota Amici si fa anche il nome di Arisa ma non ci sono conferme in merito.

Nel frattempo nella casa i concorrenti preparano anche altri balletti che magari riproporranno anche nella serata di Capodanno. Staremo a vedere. Vi terremo aggiornati.