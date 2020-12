Ha vinto Antonella Clerici, il suo grazie di questa mattina per The Voice Senior (Foto)

The Voice Senior ha forse un unico difetto, è finito troppo presto ma forse anche per questo Antonella Clerici ha vinto (foto). Non ha stancato, non ha esagerato, ha seguito le emozioni e ha portato a casa tutto il successo sperato. Aveva ragione quando parlava con entusiasmo del suo talent over 60, le prime quattro puntate erano già state registrate, sapeva cosa avrebbe visto il pubblico da casa. Ha condotto come piace a lei, di pancia. Antonella Clerici aveva già annunciato che con il suo ritorno non avrebbe più ceduto alle idee degli altri ma seguito le emozioni, condotto solo programmi in cui crede fino in fondo. Ed ecco che The Voice Senior ha vinto con o senza Erminio Sinni, al di là della sua voce inconfondibile, emozionante qualunque cosa canti.

ANTONELLA CLERICI RINGRAZIA TUTTI

Ha condotto in rosso, perché sta arrivando Natale, perché è il colore dell’amore e dell’allegria. Immancabili le sue paillettes così come i capelli ricci, senza scelte banali ma vere. “E’ stato un viaggio straordinario, non pensavo così arricchente ed emozionante” ha commentato questa mattina sui social rivolgendo il suo grazie alla Rai, al direttore Stefano Coletta. “Mai come in questo periodo sono felice di avere portato la sensibilità, l’energia, il talento del secondo tempo della vita. Grazie ancora a tutti”.