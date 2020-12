Tutti pazzi per i #prelemi: nuovo aereo per Giulia e Pier sulla casa del GF VIP 5

Giornata di aerei sui cieli di Cinettà. Oggi 21 dicembre 2020 è stata la volta di un aereo arrivato per Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli che ormai, sui social, sono stati ribattezzati i Prelemi ( a suon di hashtag #prelemi). Sembrano essere lontani i tempi in cui i fan dei Gregorelli mandavano aerei per Pier ed Elisabetta Gregoraci. A quanto pare quel capitolo è stato chiuso e si volta pagina. In questi giorni nella casa, molti concorrenti hanno notato un certo avvicinamento tra i due. Anche Andrea Zenga, entrato in casa da poche ore, ha subito notato un feeling particolare tra Pier e Giulia. La bella influencer ha subito specificato che c’è una bella amicizia tra lei e Pier e nulla di più. E ‘ anche vero che il Pretelli e Giulia passano molto tempo a chiacchierare insieme. Si confidano molto e hanno capito di essere simili per certi aspetti. Giulia e Pier sembrano essere accomunati dalla voglia di far star sempre bene le persone che amano, che hanno intorno, rinunciando a un pizzico della loro felicità. E chissà forse questo lato in comune che hanno nel loro carattere, potrebbe far nascere una bella amicizia, o forse anche di più.

Fuori dalla casa, molti spettatori del GF VIP 5 li hanno già eletti coppia. Ed è per questo che hanno deciso di mandare un aereo con un messaggio simpatico per la coppia.

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi ricevono un aereo con un dolce messaggio

“Pierpaolo e Giulia siete il nostro genere-Fan” questo il messaggio che Pierpaolo e Giulia hanno accolto con un dolce abbraccio. Hanno poi ringraziato tutte le persone che hanno speso dei soldi per mandare questo aereo. Sorridono e scherzano sul fatto che sono contenti di essere “il genere di qualcuno” ma che al momento non hanno capito neppure loro in realtà, che genere siano.

Questo aereo farà capire a Pier che forse è arrivato il momento di archiviare la parentesi Elisabetta Gregoraci e guardare avanti? Vedremo.