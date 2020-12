E’ guerra al GF VIP 5 tra Stefania Orlando e Samantha de Grenet: dalla teglia alle urla

Che cosa sta succedendo nella casa del Grande Fratello VIP 5 dopo la diretta di ieri? Come era prevedibile, la nomination fatta da Stefania Orlando, che ha ricambiato il favore alla sua amica Samantha de Grenet ha avuto degli strascichi. Questa mattina infatti in casa c’è stata una forte discussione tra le due donne che si sono dichiarate guerra. Almeno questa è la sensazione. Tutto è iniziato da una teglia che Samantha ha deciso di usare per lavare e asciugare i piatti, un metodo che però a Stefania non è piaciuto. Da questa banalità si è scatenata una vera e propria discussione che ha dato vita a un forte dibattito tra le due. E successivamente Samantha si è sfogata con gli altri ragazzi della casa facendo notare che a lei non piace litigare per una teglia, per una cosa così banale. Cecilia Capriotti ha ricordato che in passato la Casalegno e la Marini litigarono per uno scolapasta, per cui tutti è possibile.

E’ guerra al GF VIP 5 tra Stefania Orlando e Samantha de Grenet

Ma questa scintilla ha dato poi il là a Samantha che si è sfogata con gli altri facendo notare che forse Stefania la teme. Sottolinea infatti che pur essendo entrata dopo, lei ha un buon rapporto con tutti, anche con Tommaso e Maria Teresa. E fa notare che forse Stefania ha paura di perdere le luci della ribalta, il ruolo che ha avuto fino a ora nella casa e nel gioco. A suo dire quindi quello di questa mattina è stato solo un protesto per discutere.

Qui il video della discussione davvero imperdibile

sto piangendo #GFVIP pic.twitter.com/h1afErt7di — carmen; Boheme a Natale è chic e cultuvale (@c_armeen) December 22, 2020

Tra creste da abbassare e corone che cadono, l’entrata in casa di Samantha de Grenet per chi ama il trash e le litigate sane, è stata sicuramente una boccata d’aria fresca. Ne vedremo delle belle e questo forse è solo l’inizio…