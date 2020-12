Nel video messaggio di auguri al GF VIP 5 grande assente Natalia Paragoni fidanzata di Andrea Zelletta

Nella puntata del Grande Fratello VIP 5 in onda il 21 dicembre 2020, i concorrenti hanno ricevuto un video messaggio di auguri. Alfonso Signorini prima di mandarlo in onda ha subito voluto precisare che qualcuno sarebbe stato assente ma ha anche rassicurato i vipponi sul fatto che il giorno di Natale incontreranno in qualche modo i loro cari. Ma in realtà sono due i grandi assenti dal video messaggio di auguri per i concorrenti del GF VIP 5: il fidanzato di Rosalinda e Natalia Paragoni, la fidanzata di Andrea Zelletta. L’ex tronista aveva speso bellissime parole accompagnando il regalo di Natale per Natalia. Eppure dalla Paragoni non è arrivato neppure un piccolo messaggio. Andrea infatti è stato salutato dalla sua famiglia, dai genitori, dalla sorella e dagli amati nonni ma non c’era Natalia.

La Paragoni tra l’altro, nonostante Andrea fosse in nomination, nel corso della serata, non ha postato nulla sui social che avesse a che fare con il GF VIP 5 ( o quanto meno questa mattina non ce n’è traccia, se lo ha fatto noi non lo abbiamo visto). Ha deciso però alla fine della puntata di postare una storia, senza riferimenti, che potrebbe essere indirizzata al GF VIP. Possibile che lei abbia mandato il video di auguri al suo Andrea e non sia stato poi montato insieme agli altri?

Natalia Paragoni grande assente nel video messaggio di Natale per i vipponi

Il messaggio criptico di Natalia Paragoni sui social: “Non ho più parole” ha scritto l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Non ha però aggiunto altro. Lo farà nelle prossime ore anche spiegando come mai il suo video di auguri non è stato mostrato? Se lo ha mandato, può sempre pubblicarlo sui social e dare risposte ai tanti fan che nelle ultime ore stanno anche chiedendo spiegazioni. Vogliono sapere il perchè di quelle parole e il perchè della sua assenza dal video di auguri per i vipponi.