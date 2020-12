Un aereo per Piepaolo Pretelli “vola solo”: lo ha mandato Elisabetta Gregoraci?

Chi ha mandato il messaggio aereo a Pierpaolo Pretelli? E’ stata Elisabetta Gregoraci come si ipotizza sui social, oppure sono stati i fan della coppia mai nata, che lo invitano con questo consiglio, a stare lontano da Giulia Salemi? Se lo chiedono tutti i fan del Grande Fratello VIP 5 e se lo sta chiedendo anche Pierpaolo che in casa si interroga sul mittente del messaggio aereo. Il fatto che fosse firmato con “Greg” non significa che a mandarlo sia stata Elisabetta Gregoraci. Potrebbero anche essere i “gregorelli” il gruppo nato sui social per sostenere proprio Elisabetta e Pier, che però una coppia nella casa del GF VIP, non lo sono mai stata.

Ma che cosa c’era scritto in questo aereo arrivato per Pierpaolo?

Un aereo per Pierpaolo Pretelli: lo ha mandato Elisabetta Gregoraci?

Oggi è stata una grande giornata per Pierpaolo che ha ricevuto ben tre aerei. Su uno c’era scritto di continuare ad andare avanti in questo modo, perchè di uomini veri come lui ce ne sono pochi. Ma è stato l’altro aereo ad attirare l’attenzione del gruppo. Pierpaolo ha subito pensato che a mandarlo sia stata Elisabetta Gregoraci che però, almeno per ora, dalla sua casa di Montecarlo, non ha commentato la cosa.

Pierpaolo è convinto che l’aereo sia stato mandato da Elisabetta Gregoraci perchè non c’erano solo le sue iniziali ma c’era scritto “Pierpa” e questo lo ha portato a pensare che sia stata proprio la conduttrice a mandarlo.

“Pierpa vola solo HXMAS Greg” è questo il messaggio volato sopra il cielo di Cinecittà. Un messaggio che invita l’ex velino ad andare avanti da solo nel suo percorso dentro la casa. Forse riferito al fatto che si sta avvicinando a Giulia Salemi? Pierpaolo l’ha presa comunque bene, felice di questo pensiero di Elisabetta che gli ha anche augurato Buon Natale. Ma siamo davvero sicuri che sia stata Elisabetta e mandarlo? Vedremo se deciderà di commentare sui social e sciogliere questo enigma.