Regalo speciale per Stefania Orlando: gli auguri di Simone e una canzone

Il Grande Fratello Vip 5 continua ad emozionare i tanti affezionati telespettatori ma soprattutto i concorrenti del reality show. Ieri, 23 dicembre, è stato il compleanno di Stefania Orlando. Gli inquilini della casa hanno preparato una super festa per la vippona tra aperitivi, aereo, palloncini e tanta musica. Ovviamente non è mancata nemmeno la torta a cui si sono dedicati soprattutto Rosalinda, Carlotta e Tommaso. Durante la serata karaoke, la musica si è interrotta improvvisamente e sul led è comparso il marito di Stefania, Simone. Il musicista, che la segue moltissimo sui social, ha fatto una ultima sorpresa alla donna per questo giorno così speciale. E ovviamente in casa non potevano mancare le emozioni. Un dono così speciale lascia il segno.

GF Vip 5, il regalo di Simone a Stefania Orlando per il suo compleanno in casa

Simone è comparso in un video per fare i suoi migliori auguri di buon compleanno a Stefania Orlando. L’uomo non è potuto entrare di persona nella casa ma avuto comunque modo di stare vicino a sua moglie. Simone ha voluto far un regalo veramente speciale alla concorrente del GF Vip 5, nulla di fisico e materiale però. Il regalo del marito è del tutto particolare, originale ma soprattutto romantico. Lui è un musicista per cui ha deciso di scrivere una canzone per la sua amata mandando tutti i vip in delirio per la gioia. “Da quando ti conosco sono diventato la versione migliore di me stesso, un Simone 2.0. Senza di te non sarebbe mai esistito. Ti chiedo scusa perché in realtà la canzone non è bella come te” ha detto Simone prima che Stefania potesse ascoltarla.

Stefania Orlando commossa al GF Vip 5 per il regalo di suo marito Simone

“Questa è tua e solo tua. Ti amo tanto” ha concluso Simone nel video messaggio per la sua Stefania. La Orlando ha allora ascoltato la composizione musicale insieme a tutti i suoi compagni di avventura e si è commossa per questa incredibile sorpresa da parte di suo marito. I complimenti per l’uomo sono da parte di tutti. “Per me queste sue note sono come delle parole. Per me quando suona la chitarra… Grazie, grazie amore. E’ bellissima” ha detto Stefania.

E tra oggi e domani per tutti i vipponi che hanno deciso di restare nella casa del GF VIp anche a Natale, arriveranno delle nuove sorprese. Vi ricordiamo che il Grande Fratello VIP non andrà in onda a Natale, questo venerdì quindi. Si torna il 28 dicembre e poi a Capodanno.