Al GF VIP 5 arriva un aereo per Stefania Orlando ma Sonia crede che sia per lei

Giornate movimentate quelle che i concorrenti del Grande Fratello VIp 5 stanno vivendo a pochi giorni dal Natale. Pensavamo di vederli sereni a contemplare il presepe e invece in queste ore è successo di tutto. Dai litigi alle pesanti minacce fino alle frasi offensive. Le canzoni di Natale sentite in diretta sono solo un lontano ricordo. Questa mattina poi sulla casa del GF VIP 5 è arrivato un aereo che era ovviamente per Stefania Orlando che oggi festeggia il suo compleanno. Ma in giardino a osservare tutto c’era Tommaso Zorzi che ( non si capisce come mai) ha pensato che potesse essere per Sonia Lorenzini. Quando ad esempio è arrivato l’aero per Pierpaolo Pretelli, con PP, si è subito capito che fosse per lui. Oggi invece, con la scritta SO, hanno pensato che potesse essere per Sonia. La ragazza è sembrata molto felice, incredula che qualcuno le possa aver mandato un aereo. Ma effettivamente non era per lei.

E il marito di Stefania Orlando, ha fatto sapere subito ai fan della concorrente sui social, che si metterà subito in contatto con il Grande Fratello VIP per chiedere che venga informata Stefania: l’aero era per lei.

“SO vali più di ciò che pensi, viperelle” è la frase che l’aereo ha portato sulla casa. Anche sul sito del GF si parla di un aero per Sonia. Ma in realtà, era per Stefania.In effetti molti hanno iniziato a chiedersi se le viperelle fossero le sue fan. Sonia non sapeva cosa rispondere, ma in lacrime ha ringraziato tutti. Peccato che non ci fosse nulla per cui ringraziare.

Arriva un aereo per Stefania ma tutti pensano che sia per Sonia

Qui l’arrivo del primo aereo

⚠️⚠️ Qualcuno vada a gridare che l’aereo è per Stefania ⚠️⚠️ #gfvip #AUGURISTEFANIA pic.twitter.com/rJg99Xbxmj— marghe | TZ | SO | FO🐍 (@Mrgtpwk) December 23, 2020

Per Stefania poi è arrivato anche un altro aereo:

Il GF deciderà di dire a Sonia che l’aereo non era per lei?