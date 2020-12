Samantha e Stefania Orlando litigano di nuovo. La De Grenet sbotta: “Io ti uccido, cacciatemi”

Giornata no nella casa del Grande Fratello VIP 5 per Samantha de Grenet e Stefania Orlando che da questa mattina non si risparmiano frecciate. Ma non solo; le due hanno discusso appena sveglie, complice anche la nomination che la De Grenet non ha gradito, almeno per le motivazioni. Ma la litigata per la teglia di questa mattina, è stato solo l’antipasto di quello che poi è successo nel pomeriggio, dopo che una persona ha urlato fuori dalla casa del GF VIP 5. Le parole che Stefania ha ascoltato da questa persona dall’esterno, hanno fatto scoppiare una nuova litigata che è andata oltre con un durissimo sfogo di Samantha de Grenet che sui social, non sta piacendo a nessuno.

Ma andiamo per gradi per capire che cosa è successo.

Ennesima discussione tra Samantha de Grenet e Stefania Orlando al GF VIP 5

Intorno alle 18, mentre i ragazzi erano in giardino, approfittando della pausa tra una canzone e l’altra, una persona ha urlato fuori dalle mura del giardino. Ha fatto capire a Stefania che Samantha le ha dato della psicopatia. La Orlando ha quindi voluto approfondire la cosa, chiedendo agli altri compagni se avessero sentito cosa la de Grenet avesse detto. Tommaso ha cercato di rasserenarla dicendo che oggi forse, dopo la discussione la de Grenet l’aveva definita una “pazza” ma come si fa spesso dopo i litigi, senza che pensasse che lo fosse realmente. La Orlando quindi ha subito affrontato Samantha de Grenet e ne è nata una nuova discussione.

Qui uno stralcio della litigata:

Stefania Orlando vs Samantha De Grenet: "mi hai dato un po' di sale, però sappi che io non offendo e tu continui ad offendere. Ti alzi perché non reggi la discussione!"#GFVIP





Successivamente, dopo che la Orlando ha invitato per l’ennesima volta Samantha ad abbassare la cresta, la De Grenet si è sfogata con Sonia Lorenzini. Pare infatti che Stefania le abbia detto che comportarsi come sta facendo non è quello che un figlio a casa dovrebbe vedere. Toccata su questo tasto quindi Samantha non ci ha visto più. E come potrete vedere dal video che è stato ripostato anche sulla pagina Twitter di Stefania Orlando, è arrivata anche a dire: “Io ti uccido, cacciatemi, non me ne frega un [email protected]”, mentre Sonia Lorenzini cercava di fermarla.

Ok il gioco, i momenti no, le incomprensioni. Ok tutto. Ma a tutto c'è un limite. E stasera direi che l'abbiamo abbondantemente superato.#GFVIP

La de Grenet ha dato davvero della psicopatica a Stefania Orlando

A differenza delle frasi di Sonia Lorenzini nei confronti di Rosalinda, in questo caso, il video con le parole di Samantha esiste. Ed ecco che cosa ha detto intorno alle 13 di oggi in giardino la de Grenet dopo la discussione per la teglia:

Io non c’entro, però non mi va nemmeno di essere presa per il c**o. Perché se lei sta giocando, io non sto giocando perché c’è mio figlio che mi guarda da casa. Se vuoi fare i giochetti del ca**o, te li fai da sola. Non mi metti in mezzo. Ho un figlio che mi guarda ed essere attaccata da una psicopatica sul niente, o su quello che non esiste, non mi sta bene.

Ma vediamo anche questo video

Samantha De Grenet: "io c'ho mio figlio che mi guarda a casa quindi se vuoi fare dei giochetti del cazzo, te li fai da sola. Non mi metti in mezzo a me. Ho un figlio che mi guarda ed essere attaccata da una psicopatica sul niente non mi sta bene."#GFVIP

E meno male che si dovrebbe respirare aria natalizia in casa. Persino san Giuseppe e la Madonna dopo le sceneggiate di oggi hanno chiesto di poter lasciare la casa…