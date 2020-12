Dayane e Rosalinda bacio appassionato per Natale: torna il sereno? (VIDEO)

Negli ultimi giorni tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò, c’è stato un congelamento del rapporto. Le due ragazze si sono molto allontanate e mentre Dayane si è avvicinata a Sonia Lorenzini, Rosalinda sembra aver stretto un patto di alleanza con Giulia Salemi ( ed è molto più vicina anche a Stefania, Tommaso e Pierpaolo). Durante la cena di Natale nella casa del Grande Fratello VIP 5 però è successo qualcosa, pare infatti che Rosalinda abbia scritto una lettera a Dayane per cercare di far pace, dopo giorni durante i quali sono state davvero molto distanti. Tra le due c’è stato anche un bacio più che appassionato, che ovviamente è stato immortalato da chi stava seguendo il reality in diretta. E il video ha anche fatto il giro del web.

Il bacio appassionato tra Dayane Mello e Rosalinda la sera di Natale

Complice l’atmosfera, forse anche l’alcol bevuto, alla fine Rosalinda e Dayane si sono nuovamente avvicinate e si sono baciate in modo appassionato.

Il video del bacio tra Rosalinda e Dayane che fa sognare i fans dei #rosmello

Potrete notare lo sguardo attento di Tommaso che ha osservato anche la scena. E lo stesso ha fatto Stefania Orlando che ha poi commentato. La bella romana si è fatta portavoce di quello che fuori molti pensano: non può essere solo una bella amicizia. Forse tra le due c’è qualcuna che prova qualcosa di più importante? “Poi non dite male se pensiamo che è amore e non amicizia” ha commentato Stefania vedendo questo bacio.

Le dinamiche in casa stanno cambiando e molto dipenderà anche da quello che accadrà lunedì sera, vedremo di certo delle clip che potranno far ricambiare nuovamente gli equilibri. Ma una cosa è certa: Rosalinda è molto molto confusa… E qualcuno immagina che forse ricevendo il regalo di Giuliano potrà confondersi ancora di più, ma questo regalo arriverà? Vedremo.