90 giorni per innamorarsi e poi…Larissa ed Eric stanno ancora insieme?

Che cosa è successo tra Larissa ed Eric dopo 90 giorni per innamorarsi e poi? Se lo chiedono tutti i telespettatori che stanno seguendo il programma in onda in questi giorni su Real Time. Larissa Dos Santos Lima, questo il nome completo dell’ex moglie di Colt, è molto seguita sui social. Ha quasi 800 mila follower e il programma di TLC le ha dato una grandissima popolarità. Prima per il matrimonio con Colt, poi per la sua relazione con Eric che si sta sviluppando nelle puntate di 90 giorni per innamorarsi e poi in onda in Italia in questo periodo. Come avrete visto, Larissa è rimasta a Las Vegas ma a causa dei suoi problemi con la legge, non ha potuto da subito iniziare a lavorare. Si è legata quindi a Eric, con il quale però ha avuto un rapporto molto difficile. Un amore malato, potremmo definirlo; del resto il carattere di Larissa non è dei più semplici da gestire e anche Eric ne ha combinate di cotte e di crude alla brasiliana.

90 giorni per innamorarsi e poi: tra Larissa ed Eric è finita

In ogni caso, tra i due, la storia non è andata a finire bene. A parlare di quello che è successo, è stata proprio Larissa dai social. La brasiliana ha confermato che lei ed Eric Nichols hanno ufficialmente deciso di chiudere dopo la loro riconciliazione. La storia si è conclusa nel mese di novembre 2020. Da quel momento Larissa ha deciso di cancellare ogni traccia della sua vita passata sui social. Oggi infatti sul suo profilo Instagram si possono vedere solo immagini della Larissa del presente ( che tra l’altro è molto diversa da quella che avevamo conosciuto al fianco di Colt). Effettivamente nel corso della messa in onda del programma, anche in Italia, molti spettatori si chiedono dove abbia preso Larissa tutti i soldi per i ritocchi di chirurgia estetica che ha subito. All’inizio era Colt a pagare ma dopo?

Larissa è diventata una modella e probabilmente ha iniziato a lavorare anche negli Usa. Ormai vive da anni a Las Vegas, non è tornata in Brasile dalla sua famiglia, dai suoi figli.

La storia con Eric era iniziata nel gennaio del 2019, ed è quella che viene raccontata in questo “90 giorni per innamorarsi e poi” in onda su Real Time. Quello che stiamo vedendo in tv ora, è successo quindi circa un annetto fa. Larissa ed Eric nonostante le difficoltà ( nella prossima puntata vedremo uno scontro infuocato tra i due), ci hanno provato, continuando a stare insieme anche nel periodo del lockdown. Ma a novembre la storia è finita e adesso Larissa, è una single serena.